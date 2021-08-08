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  4. Üsküdar'da sokaktaki kediyi işkence ederek öldürmüştü! Tutuklandı

Üsküdar'da sokaktaki kediyi işkence ederek öldürmüştü! Tutuklandı

08.08.2021 01:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da, sokaktaki bir kediyi işkence ederek öldürdüğü anın görüntüleri sosyal medyaya yansıyan kişi tutuklandı.

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, kediyi öldürdüğü belirlenen Cihan G.'nin (22), Üsküdar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

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TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Selami Ali Mahallesi Anıt Sokak'ta, bir kişinin kediyi işkence yaparak öldürdüğü görüntüler sosyal medyaya yansımış, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalarda Cihan G., gözaltına alınmıştı. (AA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Üsküdar
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