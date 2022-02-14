HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uslanmaz bu çocuklar! Araç çalıp Ordu'dan İstanbul'a gitmişlerdi, bu sefer de...

Uslanmaz bu çocuklar! Araç çalıp Ordu'dan İstanbul'a gitmişlerdi, bu sefer de...

14.02.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da geçen aylarda bir oto galerinden otomobil çalarak İstanbul’a giden ve sonrasında yakalanan çocuklar bu sefer de bir oto galeriden lüks cip çalarak kayıplara karıştı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken çalınan aracın ait olduğu galerinin ortağı Atakan Enginyurt, "Bu çocukların yaptığı iş artık yetti. Genelde lüks araçları tercih ediyorlar. Piyasa fiyatı yaklaşık 1 milyon TL civarında" diye konuştu.

Uslanmaz bu çocuklar! Araç çalıp Ordu'dan İstanbul'a gitmişlerdi, bu sefer de...

Ordu'da bir oto galeriden otomobil çalarak İstanbul’a giden ve sonrasında yakalanan çocuklar, yine rahat durmadı. Bu sefer de oto galeriden lüks cip çalan çocuklar kayıplara karıştı.

AW543465_01

2 CİPİN OLMADIĞINI FARK ETTİ

Olay, Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakan Enginyurt isimli oto galeri ortağı, sabah saatlerinde iş yerine gelince arka taraftaki camın açık olduğunu fark etti. Hemen araçlarını kontrol eden Enginyurt, iş yerinin önünde satılık olan 2 adet cipin olmadığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan inceleme ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, cipleri çalanların küçük yaştaki çocuklar oldukları tespit edildi.

3 çocuk, galericilerin korkulu rüyası oldu! Ordu'dan araba çalıp İstanbul'da gezdiler3 çocuk, galericilerin korkulu rüyası oldu! Ordu'dan araba çalıp İstanbul'da gezdiler

LASTİĞİ PATLAYINCA OLAY YERİNDE BIRAKMIŞLAR

Bölgede geniş çaplı arama başlatan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri S.Ö. (14) ile A.T. (13) isimli çocuklar tarafından çalınan ilk cipi, iş yerinin yakınlarında bir arka sokakta buldu. Ekiplerin yaptıkları incelemelerde, cipin sol arka lastiğini patlak olduğu, çocukların ise bu nedenle o aracı bırakarak diğer lüks cipi çaldıkları tespit edildi.

"BAKTIĞIMDA ARAÇLARIN OLMADIĞINI FARK ETTİM"

Galeri ortağı Atakan Enginyurt, “Sabah saat 09.00 sıralarında iş yerine geldim, arka camın açık olduğunu fark ettim. Sonra dışarıya çıktım ve ‘araçlara bakayım’ dedim. Daha önceden de bir hırsızlık olayı olmuştu zaten. Baktığımda araçların olmadığını fark ettim. Sonrasında zaten gerekli mercilere bilgi verdim. İlk olarak 2019 model Volkswagen aracımızı çalıyorlar, onun lastiği patlayınca arka sokağa bırakıp gitmişler. Sonrasında bir tane burada Mercedes marka cip vardı, onu da almışlar buradan. O zaten şu an yok, polis arkadaşlar en son Fatsa ilçesinde göründüğünü söylüyor” dedi.

AW543465_08

DEĞERİ YAKLAŞIK 1 MİLYON TL

Enginyurt, olayı şu şekilde anlattı:

“Daha önceden de alınmıştı. Yetkililerin bize yardımcı olmalarını temenni ediyorum. İnşallah tez elden bulunur. Ben daha önceden anahtarlarımı kapalı yerde tutuyordum. Belki daha önceden çaldıklarında anahtarları kayıt yapmışlardır. Galerici arkadaşlara da tavsiyem; herkes malına sahip çıksın. Bu çocukların yaptığı iş artık yetti. Çocuklar arka taraftan camın menteşesini tornavida ile açıp girmişler. Sonrasında anahtarı alıp araca binip gidiyorlar. Genelde lüks araçları tercih ediyorlar. Çalınan aracın ise piyasa fiyatı yaklaşık 1 milyon TL civarında.”

AW543465_11

ORDU'DAN ARAÇ ÇALIP İSTANBUL'A GİTMİŞLERDİ

Öte yandan çocuklar, 28 Kasım tarihinde Ordu’daki bir oto galerinden otomobil çalarak İstanbul’a gitmiş, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip ile 3 Aralık tarihinde yakalanarak Ordu’ya getirilmişti. Çocuklar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe 6 Aralık tarihinde tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. Çocuklar bir süre önce ise ceza evinden çıkmışlardı. Çocukların, çok sayıda suç dosyalarının olduğu da tespit edildi.

AW543465_12

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 HGS nereden, nasıl alınır? HGS ücreti 2022 kaç TL?2022 HGS nereden, nasıl alınır? HGS ücreti 2022 kaç TL?
Türkiye sınırında korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildiTürkiye sınırında korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Polis memuru dehşet saçtı! Araçtan indirip kurşun yağdırdıPolis memuru dehşet saçtı! Araçtan indirip kurşun yağdırdı
Anahtar Kelimeler:
Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Banka dekontuna ‘haram olsun’ yazınca cezayı yedi!

Banka dekontuna ‘haram olsun’ yazınca cezayı yedi!

Son seçim anketini Metropoll yayınladı! Dengeler değişiyor...

Son seçim anketini Metropoll yayınladı! Dengeler değişiyor...

Savaş sırlarını açığa çıkardılar!

Savaş sırlarını açığa çıkardılar!

Terim'in damadından Torrent'e veryansın!

Terim'in damadından Torrent'e veryansın!

Milyoner'deki yarışmacı sosyal medyayı salladı: Zeka seviyeme...

Milyoner'deki yarışmacı sosyal medyayı salladı: Zeka seviyeme...

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı

İlginizi Çekebilir

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

İlk soruda elendi! Arkadaşı bile utandı

İlk soruda elendi! Arkadaşı bile utandı

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı

Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı

"Tekrar bir araya gelmemize ikimiz de şaşırdık"

"Tekrar bir araya gelmemize ikimiz de şaşırdık"

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.