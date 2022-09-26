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Üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz en kullanışlı ve şık bodysuit önerileri

23.09.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tek parça şıklığına ne dersiniz? Kısa kollu, simetrik sırt dekolteli, dantelli, V yakalı bodysuitler; her dönemde kadınların gözdesi. Ev içi giyimden koşu, yürüyüş gibi aktivitelere kadar birçok kombinde yer alan bodysuitlerin kullanım alanı oldukça geniş. Farklı kumaşlarla üretilen ve rahatlığıyla ön plana çıkan bu parçalar, aynı zamanda kadınlara feminen bir görünüm de kazandırıyor. Siz de bodysuit şıklığını yaşamak istiyorsanız yazımıza mutlaka göz atın!

Üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz en kullanışlı ve şık bodysuit önerileri

Bodysuit, kadınların çabasız şıklık oluşturmak için gardıropta elinin ilk gittiği parçalar arasında yer alır. Mayo gibi görünen ve çok fazla kullanım alanı olan bodysuit, kasık bölgesinden çıtçıt, kanca veya cırt bir sistemle kapanır. Gündelik kullanımının yanı sıra özel günlerde de kullanılabilen bodysuit; etek, pantolon gibi bir giysiyle kolaylıkla kombin edilebilir. Farklı tarz ve renk skalasına sahip bodysuit hemen hemen herkese hitap edebilir.

1. En hızlı kombin bodysuit ile yapılır

Üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz en kullanışlı ve şık bodysuit önerileri

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Neredeyse her kombine uyum sağlayan bodysuitler her kadının dolabında yer almalı. Hele kombinini hızlı bir şekilde yapmak isteyen kadınların dolabında siyah bir bodysuit, kurtarıcı bir parça olarak bulunmalı. DIDK Kadın Bodysuit; gündelik stili, kalın askıları, sırt dekoltesi ve zarif ön üçgen dekoltesiyle göz doldurur. Esnek kumaşa sahip ürünün altına pantolon veya etek giyerek kolayca kombininizi tamamlayabilirsiniz. Ayrıca ürünü gece şıklığına uyarlamak isterseniz gold renkli takılar kullanabilir, şık bir pantolon ya da mini etekleri tercih edebilirsiniz.

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2. Dişil enerjisini yükseltmek isteyenlere

Üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz en kullanışlı ve şık bodysuit önerileri

IAMNOTBASIC Kadın Fildişi Geometrik Dekolteli Marilla Bodysuit, daha cesur giyinmeyi seven kadınlar için en iyi seçenekler arasında yer alır. Modelin bisiklet yakası, uzun kolları ve fit kalıbıyla içinde gün boyu rahat edebilirsiniz. Vücudu saran likralı örme kumaşı, kalitesiyle ön plana çıkar. Trend stiliyle göz kamaştıran ürünü dilerseniz önden dilerseniz arkadan bağlayarak kullanabilirsiniz. Ön kısmında çift kat kumaş yer aldığı için iç belli etmeyen model, geometrik dekoltesiyle havalı duruşunuzu vurgular. Tüm gün konforlu hissettiren modelin birçok renk seçeneği arasından tarzınıza en uygun ürünü bulabilir, zahmetsiz şıklığın tadını çıkarabilirsiniz.

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3. Leopar desenden vazgeçemeyenler buna bayılacak

Üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz en kullanışlı ve şık bodysuit önerileri

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Amabilemi Kadın Bodysuit; leopar baskısı, dik yakası ve uzun kollarıyla iddialı olmak isteyenlerin tam da aradığı ürün. Vücudu nazikçe saran kumaşı sayesinde fiziğinizi mükemmel bir şekilde ortaya çıkarabilirsiniz. Etek, pantolon veya jean ile iddialı bir kombin yaratmanıza aracılık eden model; çıtçıt kapatmasıyla oldukça rahattır. Sadece elde yıkanabilen ürün, sonbahar ve kış kombinleri için rahatlıkla tercih edilebilir. Siz de kalitesiyle uzun yıllar size eşlik edecek bir model arayışındaysanız ürüne mutlaka göz atın deriz.

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4. Dantelli bodysuit ile daha çekici bir görünüm yakalayın

Üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz en kullanışlı ve şık bodysuit önerileri

Cottonhill Siyah Çıtçıtlı Dantel Detaylı Kaplı Dekolteli Kadın Bodysuit, çekici tavrını stiline yansıtmak isteyenler için ideal bir seçenek. Esnek yapıya sahip olan bodysuit, dekoltesi ve tül üzerine dantel işlemeleriyle gören herkesin beğenisini kazanır. Göğüs kısmındaki kup tasarımı sayesinde göğüslerin güzelliğini ortaya çıkarır. Ayarlanabilir omuz askıları ve çıtçıt kapaması ile vücuda tam oturur. 30 derecede elde yıkanabilen ürüne herhangi bir buharlı işlem yapılmaması ve ürünü temizlerken beyazlatıcı veya leke çıkarıcı ürünlerden de uzak durulması gerektiğini de hatırlatalım.

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5. Bodysuit ile sporda da rahat hissedin

Üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz en kullanışlı ve şık bodysuit önerileri

Kadın Yoga Cepli Tulum Kolsuz Tayt Açık Sırtlı Fitness Egzersiz Bodysuit Tulum; hareket esnekliği sunan kumaşıyla spor, pilates, dans, yoga gibi aktivitenizde size eşlik eder. Sportif görüntüsü ile casual stilinize uyum sağlar. Spandeks kumaşı sayesinde vücudunuzu sararak hareket özgürlüğü vadeder. Üst parçada bulunan yan cepler, spor ve dans gibi aktivitelerde özel eşyalarınızı yanınızda taşımanıza imkân tanır. Sırt kısımdaki çapraz askılar estetik görünümün yanı sıra vücudun hava almasına da yardım eder. Bilekte bulunan mini yırtmaçlar ise hem ürünün rahat giyilmesini hem aktivite anında ayak bileğinin daha kolay hareket etmesini sağlar.

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6. Kolay giyim ve hareket özgürlüğü isteyenlere

Üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz en kullanışlı ve şık bodysuit önerileri

VATKALI Sırt Dekolteli Bodysuit Haki; derin V yakası, göğüsten omuzlara uzanan kalın askıları ve çıtçıt kapaması sayesinde hem estetik bir görünüm hem konfor sunar. Hafif ve dayanıklı kumaşı sayesinde üzerinizde ağırlık yapmayan parça, kaliteli yapısıyla uzun yıllar kullanılabilir. Haki dışında siyah renk seçeneği de bulanan parça, kırışmayan kumaşı sayesinde tüm gün ilk giydiğiniz gibi kalır. 30 derecede sıkma programını kullanmadan makinede yıkanabilen bodysuit, viskon kumaş ile üretilir. Leke tutmaz ve renginde solmalar meydana gelmez. Daha ne olsun, değil mi?

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7. Konforu zirveye taşıyın

Üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz en kullanışlı ve şık bodysuit önerileri

FDAG Shapewear Bodysuit Slimmer'ın ince kumaşıyla tüm gün sürecek konfora hazır mısınız? Model, geniş ve ayarlanabilir omuz askısı ile göğüsleri destekleyerek onların daha dolgun görünmelerine yardımcı olmanın yanı sıra kalçaları da kaldırır. Ön kısımda fermuar, arkada ise toka olduğu için bodysuit hem rahat giyilir hem vücudu sarar. Kalın askıları omuzlarınızı rahatsız etmez. Ayarlanabilir askısı sayesinde ürünü kolayca bedeninize göre ayarlayabilirsiniz. İki farklı renk ve beden seçeneği sunan modeli detaylı incelemeden alacağınız ürüne karar vermeyin, deriz.

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