Uygun fiyatına rağmen kullanışlı olmasıyla sizi şaşırtacak TikTok ürünleri

TikTok videolarında gezinirken kullanışlı ürünlerle karşılaşmış olabilirsiniz ama o ürünleri ne kadar beğenseniz de nereden satın alabileceğinizi bilemeyebilirsiniz. Neyse ki TikTok üzerinde paylaşılan uygun fiyatlı ama kullanışlı ürün seçeneklerinden mahrum kalmayın, hayatınızı kolaylaştıran bu ürünlere kolayca ulaşın diye biraz araştırma yaptık. Haydi gelin, hayatınıza pratiklik katacak uygun fiyatlı TikTok ürünlerine göz atalım.

1. Çıkmayan inatçı lekelere çözüm: Selsil PAK Genel Amaçlı Mucize Temizleyici

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Selsil PAK Genel Amaçlı Mucize Temizleyici, evde veya farklı alanlarda çıkmayan inatçı lekeleri temizlemek için ideal bir ürün. 500 gramlık ambalaj ile kullanıcıya ulaşan temizleyici, kireç ve pas lekelerini çıkarma konusunda çok başarılı. Ürünü ocaktaki yanık lekelerinde, ütü altı yanık lekelerinde ve tavalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Arabanızın veya motorunuzun jantından çıkmayan inatçı lekelerde ve âdeta ayakkabının rengini değiştiren kirlerde de tercih edebilirsiniz. Selsil, hızlı ve etkili şekilde leke çıkarması ile kullananların en çok beğendiği ürünler arasında yer alır.

2. Sebze doğramanın en pratik yolu: Kitchen Design Lab Çok Fonksiyonlu Sebze Doğrayıcı

Mutfakta en çok vakit alan işlerden biri sebze doğramak olabilir. Bu işi çok daha pratik bir hâle getiren Kitchen Design Lab Çok Fonksiyonlu Sebze Doğrayıcı sayesinde artık lezzetli salatalar hazırlamak çok daha kolay. Doğranan sebzeleri altında yer alan haznesinde biriktiren ürün, salata hazırlarken veya yemeklik sebze dilimlerken çok daha pratik olmanızı sağlar. Alman 420 sınıf paslanmaz çelikten elde edilen ürün, güçlendirilmiş ABS plastik kullanılarak imal edilir. Gıda ile temas için tamamen uygun bir yapıya sahip. Farklı doğrama, dilimleme ve rendeleme özellikleri ile her türlü işinizi kolayca halletmenizi sağlar.

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3. Uygun fiyatlı kablosuz kulaklık seçeneği: Xiaomi Redmi Buds 3 Lite Siyah Kablosuz Kulaklık

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite Siyah Kablosuz Kulaklık, gelişmiş özellikleriyle uygun fiyatına rağmen kaliteli bir ürün deneyimi sağlar. Yepyeni Bluetooth teknolojisi ile parazitleri ciddi şekilde engelleyen kulaklık, telefon görüşmelerinde de pürüzsüz konuşma deneyimi vadeder. Type-C şarj bağlantı noktası ile beş saate kadar kullanım için tek bir şarj yeterli olur. Bu sayede "Kulaklığın şarjı bitecek." endişesini de ortadan kaldıran ürün ile uzun telefon görüşmeleri yapabilir, film izleyebilir, müzik dinleyebilirsiniz. Kulaklık, tutarlı ses kalitesi ile müzik dinleme keyfini bir üst seviyeye taşır.

4. İnci gibi beyaz dişlere "Merhaba!" deyin: Belize Cosmetics Kalem Model Diş Beyazlatıcı

Farklı sebeplerle sararan ve bir türlü beyazlamayan dişler birçok kişinin problemi. "Özellikle çay ve kahve gibi içeceklerin bıraktığı lekeleri çıkarmak imkânsız." diye düşünüyor olabilirsiniz. Belize Cosmetics Kalem Model Diş Beyazlatıcı, 2 ml'lik ambalajda kullanıcıya ulaştırılan ve küçük miktarlarla mucizeler yaratan bir ürün. Özel formülü sayesinde diş üzerinde yer alan kahve, sigara ve benzeri lekelerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Diş lekelerini çıkarmanın yanı sıra dişlerin beyazlaşmasını sağlar. Ürünü kullanırken beyazlatıcı solüsyonun fırçaya ulaşması için kalemin alt kısmında bulunan alan istenilen miktara ulaşana kadar çevrilir. Beyazlatıcı, günde üç defa temiz dişlere uygulanabilir.

5. Ekmekleri uzun süre saklamak için: Buddeez Ekmek Kabı Plastik Saklama Tutucu

Buddeez Ekmek Kabı Plastik Saklama Tutucu, içerisine direkt olarak poşetle yerleştirilen ekmeklerin daha sonra kolay ve pratik bir şekilde çıkartılmasını sağlar. İşiniz bittiğinde kabın kapağını takarak ekmeklerin her daim taze kalmasını sağlayabilirsiniz. BPA içermeyen ürün, gıda maddelerine uygun plastikler kullanılarak imal edilir. Bread Buddy palentli ekmek saklamak kabı, ekmeği uzun süre taze tutmak ve aynı zamanda ekmeğin orijinal formunu korumak için özel bir tasarıma sahip. Kabın içerisine yerleştirilen ekmekten daha fazla çıkarmak istiyorsanız torbayı kabın dışına doğru çekebilirsiniz.

6. Su içmeyi keyifli hâle getiren ürün: Neptün Life Motivasyonel Su Matarası

Bazıları yeterince su içmekte zorlanabilir ya da su içmeyi unutabilir. Siz de böyle bir sorundan muzdaripseniz motivasyonel su matarası alabilirsiniz. 1000 ml hacimli Neptün Life Motivasyonel Su Matarası, tam olarak bu iş için üretilmiş! Renkli ve hoş görünümünün yanında uygun fiyatıyla da sık sık tercih edilir. İlham verici alıntılar ve net zaman işaretçisi olan bu matara, günlük su tüketimini düzenlemek ve arttırmak isteyenler için ideal bir ürün. Açılabilir geniş ağzı sayesinde buz küpleri veya detoks için meyve doldurulabilir. Temizlenmesi kolay olan bu ürün, su sızıntısı yapmadığı için çantada rahat bir şekilde taşınabilir.

7. Cold brew kahve sevenlere: Hario Soğuk Demleme Sürahisi

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Kahve sevenlerin yaz dönemlerinde vazgeçilmez içeceği cold brew olabilir. Buzdolabında sürekli taze soğuk kahve bulundurmak isteyenlere alınabilecek en güzel hediye ise Hario Soğuk Demleme Sürahisi. Cam malzeme kullanılarak üretilen demleme sürahisi, bu sayede gıda ile temasa uygun seçeneklerden biri olarak karşımıza çıkar. Uygun fiyatıyla da beğeni kazanan ürün ile tek seferde bir litre kahve demleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken filtre kahveyi ürünün süzgeç kısmına koymak ve sürahiye bir litre su eklemek. Daha sonra sürahiyi 24 saat buzdolabında bekletin. İşte bu kadar, mis gibi soğuk kahveniz hazır!