HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Uygun fiyatına rağmen kullanışlı olmasıyla sizi şaşırtacak TikTok ürünleri

Uygun fiyatına rağmen kullanışlı olmasıyla sizi şaşırtacak TikTok ürünleri

18.08.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta birbirinden kullanışlı birçok ürünle karşılaşmak mümkün. Hayatı çok kolaylaştırdığı belli olan bu ürünlere ufak bir araştırma ile kolayca ulaşabilirsiniz. Uygun fiyatına rağmen hayatınızda birçok kolaylık sağlayacak TikTok ürünlerini sizin için bir araya getirdik. Haydi gelin, bu ürünlere beraber bakalım.

Uygun fiyatına rağmen kullanışlı olmasıyla sizi şaşırtacak TikTok ürünleri

TikTok videolarında gezinirken kullanışlı ürünlerle karşılaşmış olabilirsiniz ama o ürünleri ne kadar beğenseniz de nereden satın alabileceğinizi bilemeyebilirsiniz. Neyse ki TikTok üzerinde paylaşılan uygun fiyatlı ama kullanışlı ürün seçeneklerinden mahrum kalmayın, hayatınızı kolaylaştıran bu ürünlere kolayca ulaşın diye biraz araştırma yaptık. Haydi gelin, hayatınıza pratiklik katacak uygun fiyatlı TikTok ürünlerine göz atalım.

1. Çıkmayan inatçı lekelere çözüm: Selsil PAK Genel Amaçlı Mucize Temizleyici

Uygun fiyatına rağmen kullanışlı olmasıyla sizi şaşırtacak TikTok ürünleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Selsil PAK Genel Amaçlı Mucize Temizleyici, evde veya farklı alanlarda çıkmayan inatçı lekeleri temizlemek için ideal bir ürün. 500 gramlık ambalaj ile kullanıcıya ulaşan temizleyici, kireç ve pas lekelerini çıkarma konusunda çok başarılı. Ürünü ocaktaki yanık lekelerinde, ütü altı yanık lekelerinde ve tavalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Arabanızın veya motorunuzun jantından çıkmayan inatçı lekelerde ve âdeta ayakkabının rengini değiştiren kirlerde de tercih edebilirsiniz. Selsil, hızlı ve etkili şekilde leke çıkarması ile kullananların en çok beğendiği ürünler arasında yer alır.

Ürünü İncele

2. Sebze doğramanın en pratik yolu: Kitchen Design Lab Çok Fonksiyonlu Sebze Doğrayıcı

Uygun fiyatına rağmen kullanışlı olmasıyla sizi şaşırtacak TikTok ürünleri

Mutfakta en çok vakit alan işlerden biri sebze doğramak olabilir. Bu işi çok daha pratik bir hâle getiren Kitchen Design Lab Çok Fonksiyonlu Sebze Doğrayıcı sayesinde artık lezzetli salatalar hazırlamak çok daha kolay. Doğranan sebzeleri altında yer alan haznesinde biriktiren ürün, salata hazırlarken veya yemeklik sebze dilimlerken çok daha pratik olmanızı sağlar. Alman 420 sınıf paslanmaz çelikten elde edilen ürün, güçlendirilmiş ABS plastik kullanılarak imal edilir. Gıda ile temas için tamamen uygun bir yapıya sahip. Farklı doğrama, dilimleme ve rendeleme özellikleri ile her türlü işinizi kolayca halletmenizi sağlar.

Ürünü İncele

Amazon Pazaryeri Fırsat Festivali başladı! Yüzlerce üründeki büyük indirimi kaçırmamak için acele edin. Ürünlere ulaşmak için görsele tıklayın. (19.08.2022)

1457631_540x270_6261c3e2-2eeb-418d-a7c6-d4e510d0f2d2

3. Uygun fiyatlı kablosuz kulaklık seçeneği: Xiaomi Redmi Buds 3 Lite Siyah Kablosuz Kulaklık

Uygun fiyatına rağmen kullanışlı olmasıyla sizi şaşırtacak TikTok ürünleri

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite Siyah Kablosuz Kulaklık, gelişmiş özellikleriyle uygun fiyatına rağmen kaliteli bir ürün deneyimi sağlar. Yepyeni Bluetooth teknolojisi ile parazitleri ciddi şekilde engelleyen kulaklık, telefon görüşmelerinde de pürüzsüz konuşma deneyimi vadeder. Type-C şarj bağlantı noktası ile beş saate kadar kullanım için tek bir şarj yeterli olur. Bu sayede "Kulaklığın şarjı bitecek." endişesini de ortadan kaldıran ürün ile uzun telefon görüşmeleri yapabilir, film izleyebilir, müzik dinleyebilirsiniz. Kulaklık, tutarlı ses kalitesi ile müzik dinleme keyfini bir üst seviyeye taşır.

Ürünü İncele

4. İnci gibi beyaz dişlere "Merhaba!" deyin: Belize Cosmetics Kalem Model Diş Beyazlatıcı

Uygun fiyatına rağmen kullanışlı olmasıyla sizi şaşırtacak TikTok ürünleri

Farklı sebeplerle sararan ve bir türlü beyazlamayan dişler birçok kişinin problemi. "Özellikle çay ve kahve gibi içeceklerin bıraktığı lekeleri çıkarmak imkânsız." diye düşünüyor olabilirsiniz. Belize Cosmetics Kalem Model Diş Beyazlatıcı, 2 ml'lik ambalajda kullanıcıya ulaştırılan ve küçük miktarlarla mucizeler yaratan bir ürün. Özel formülü sayesinde diş üzerinde yer alan kahve, sigara ve benzeri lekelerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Diş lekelerini çıkarmanın yanı sıra dişlerin beyazlaşmasını sağlar. Ürünü kullanırken beyazlatıcı solüsyonun fırçaya ulaşması için kalemin alt kısmında bulunan alan istenilen miktara ulaşana kadar çevrilir. Beyazlatıcı, günde üç defa temiz dişlere uygulanabilir.

Ürünü İncele

5. Ekmekleri uzun süre saklamak için: Buddeez Ekmek Kabı Plastik Saklama Tutucu

Uygun fiyatına rağmen kullanışlı olmasıyla sizi şaşırtacak TikTok ürünleri

Buddeez Ekmek Kabı Plastik Saklama Tutucu, içerisine direkt olarak poşetle yerleştirilen ekmeklerin daha sonra kolay ve pratik bir şekilde çıkartılmasını sağlar. İşiniz bittiğinde kabın kapağını takarak ekmeklerin her daim taze kalmasını sağlayabilirsiniz. BPA içermeyen ürün, gıda maddelerine uygun plastikler kullanılarak imal edilir. Bread Buddy palentli ekmek saklamak kabı, ekmeği uzun süre taze tutmak ve aynı zamanda ekmeğin orijinal formunu korumak için özel bir tasarıma sahip. Kabın içerisine yerleştirilen ekmekten daha fazla çıkarmak istiyorsanız torbayı kabın dışına doğru çekebilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Su içmeyi keyifli hâle getiren ürün: Neptün Life Motivasyonel Su Matarası

Uygun fiyatına rağmen kullanışlı olmasıyla sizi şaşırtacak TikTok ürünleri

Bazıları yeterince su içmekte zorlanabilir ya da su içmeyi unutabilir. Siz de böyle bir sorundan muzdaripseniz motivasyonel su matarası alabilirsiniz. 1000 ml hacimli Neptün Life Motivasyonel Su Matarası, tam olarak bu iş için üretilmiş! Renkli ve hoş görünümünün yanında uygun fiyatıyla da sık sık tercih edilir. İlham verici alıntılar ve net zaman işaretçisi olan bu matara, günlük su tüketimini düzenlemek ve arttırmak isteyenler için ideal bir ürün. Açılabilir geniş ağzı sayesinde buz küpleri veya detoks için meyve doldurulabilir. Temizlenmesi kolay olan bu ürün, su sızıntısı yapmadığı için çantada rahat bir şekilde taşınabilir.

Ürünü İncele

7. Cold brew kahve sevenlere: Hario Soğuk Demleme Sürahisi

Uygun fiyatına rağmen kullanışlı olmasıyla sizi şaşırtacak TikTok ürünleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Kahve sevenlerin yaz dönemlerinde vazgeçilmez içeceği cold brew olabilir. Buzdolabında sürekli taze soğuk kahve bulundurmak isteyenlere alınabilecek en güzel hediye ise Hario Soğuk Demleme Sürahisi. Cam malzeme kullanılarak üretilen demleme sürahisi, bu sayede gıda ile temasa uygun seçeneklerden biri olarak karşımıza çıkar. Uygun fiyatıyla da beğeni kazanan ürün ile tek seferde bir litre kahve demleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken filtre kahveyi ürünün süzgeç kısmına koymak ve sürahiye bir litre su eklemek. Daha sonra sürahiyi 24 saat buzdolabında bekletin. İşte bu kadar, mis gibi soğuk kahveniz hazır!

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Keserek öldürmüştü! Yasak aşk iddiasıKeserek öldürmüştü! Yasak aşk iddiası
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli seçmen sayısını açıkladı!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli seçmen sayısını açıkladı!
Araç içinden gelen sese koştular! Kahreden manzara, korkunç sonAraç içinden gelen sese koştular! Kahreden manzara, korkunç son
Anahtar Kelimeler:
tiktok diş beyazlatma diş beyazlatma bandı kablosuz bluetooth kulaklık leke giderici matara sürahi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Zarif saten elbisesi beğeni yağmuruna tutuldu! Dilan Çiçek Deniz'in o elbisesine alternatif öneriler

Zarif saten elbisesi beğeni yağmuruna tutuldu! Dilan Çiçek Deniz'in o elbisesine alternatif öneriler

Çanta, notebook ve dahası... Okula dönüş heyecanı başladı!

Çanta, notebook ve dahası... Okula dönüş heyecanı başladı!

Kombininizi şık bir dokunuşla tamamlamak ister misiniz? Bu çantalara bakmadan geçmeyin!

Kombininizi şık bir dokunuşla tamamlamak ister misiniz? Bu çantalara bakmadan geçmeyin!

Hayatınızı kolaylaştıracak bu ürünleri çok seveceksiniz!

Hayatınızı kolaylaştıracak bu ürünleri çok seveceksiniz!

Banyoda mutfakta kısacası evin her yerinde işinize yarayacak ani su ısıtıcı modelleri

Banyoda mutfakta kısacası evin her yerinde işinize yarayacak ani su ısıtıcı modelleri

Ebeveynler buraya! Hayatınızı kolaylaştırıcak bütçe dostu ürünleri sizin için derledik

Ebeveynler buraya! Hayatınızı kolaylaştırıcak bütçe dostu ürünleri sizin için derledik

Tümünü Gör
Ebeveynler buraya! Hayatınızı kolaylaştırıcak bütçe dostu ürünleri sizin için derledik

Ebeveynler buraya! Hayatınızı kolaylaştırıcak bütçe dostu ürünleri sizin için derledik

Bu takımlara bayılacaksınız! Moda ikonu ünlülerin tercih ettiği alt üst takımları görmeden takım almayın!

Bu takımlara bayılacaksınız! Moda ikonu ünlülerin tercih ettiği alt üst takımları görmeden takım almayın!

Gözlüğü çok dikkat çekti! Demet Özdemir'in beğeni yağmuruna tutulan gözlüğüne alternatif öneriler

Gözlüğü çok dikkat çekti! Demet Özdemir'in beğeni yağmuruna tutulan gözlüğüne alternatif öneriler

Hem tarz hem rahat biker taytlarla yazın keyfini doyasıya çıkarın

Hem tarz hem rahat biker taytlarla yazın keyfini doyasıya çıkarın

Tarz ve rahat olmak isteyenler buraya! İşte hem güzel hem de uygun fiyatlı croplar

Tarz ve rahat olmak isteyenler buraya! İşte hem güzel hem de uygun fiyatlı croplar

Teknoloji tutkunu arkadaşınızı heyecanlandıracak en güzel hediye önerileri

Teknoloji tutkunu arkadaşınızı heyecanlandıracak en güzel hediye önerileri

Tümünü Gör
Teknoloji tutkunu arkadaşınızı heyecanlandıracak en güzel hediye önerileri

Teknoloji tutkunu arkadaşınızı heyecanlandıracak en güzel hediye önerileri

Allıktan fondötene, maskaradan far paletine... Kaliteli ve uygun fiyatlı makyaj malzemeleri

Allıktan fondötene, maskaradan far paletine... Kaliteli ve uygun fiyatlı makyaj malzemeleri

Kolayca uyanabilmenizi sağlayacak çalar saatlerle güne erken başlayın!

Kolayca uyanabilmenizi sağlayacak çalar saatlerle güne erken başlayın!

Kaykay sürerken giydiği kombin çok beğenilmişti! Dilan Çiçek Deniz'in o kıyafetine alternatif öneriler

Kaykay sürerken giydiği kombin çok beğenilmişti! Dilan Çiçek Deniz'in o kıyafetine alternatif öneriler

İtalya gezisinde giydiği elbise olay oldu! İşte Duygu Özaslan'ın o elbisesine alternatif öneriler

İtalya gezisinde giydiği elbise olay oldu! İşte Duygu Özaslan'ın o elbisesine alternatif öneriler

Cildinize hak ettiği değeri verin! Son zamanların en çok satan ve etkisi kanıtlanmış cilt bakım ürünleri

Cildinize hak ettiği değeri verin! Son zamanların en çok satan ve etkisi kanıtlanmış cilt bakım ürünleri

Tümünü Gör

Benzer Ev Yaşam İçerikleri

Hayatınızı kolaylaştıracak bu ürünleri çok seveceksiniz!

Hayatınızı kolaylaştıracak bu ürünleri çok seveceksiniz!

Banyoda mutfakta kısacası evin her yerinde işinize yarayacak ani su ısıtıcı modelleri

Banyoda mutfakta kısacası evin her yerinde işinize yarayacak ani su ısıtıcı modelleri

Enerji tasarruflu, bütçe dostu beyaz eşyalarla evinize yenilik katın

Enerji tasarruflu, bütçe dostu beyaz eşyalarla evinize yenilik katın

En kullanışlı ve konforlu şezlonglarla yaz keyfinizi ikiye katlayın!

En kullanışlı ve konforlu şezlonglarla yaz keyfinizi ikiye katlayın!

Üstün teknoloji ürünü Dyson marka elektrikli süpürge modellerini keşfedin!

Üstün teknoloji ürünü Dyson marka elektrikli süpürge modellerini keşfedin!

Kullanıcılarından tam not almış teknoloji harikası bu ürünler hayatınıza konfor getirecek

Kullanıcılarından tam not almış teknoloji harikası bu ürünler hayatınıza konfor getirecek

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Suriyeli kadın kocasının boğazını keserek öldürmüştü! Müebbet hapis istemi... Yasak aşk iddiası

Keserek öldürmüştü! Yasak aşk iddiası

Kalbi durmuş halde bulundu, uzun süre bitkisel hayatta kaldı! Gözde, hayata böyle tutundu

Kalbi duran Gözde, hayata böyle tutundu

11 yaşındaki çocuk traktörle dere yatağına yuvarlandı! Yürekleri dağlayan olay...

11 yaşındaki çocuk traktörle dere yatağına yuvarlandı!

Feci kaza! 4 otomobil birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

4 otomobil birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Kopan elektrik teli kadınların üzerine düştü! Hastanelik oldular

Elektrik teli kadınların üzerine düştü

Polisten çocuklara jest! Operasyondan korkmasınlar diye...

Polisten çocuklara jest! Operasyondan korkmasınlar diye...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.