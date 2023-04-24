HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Uyku sırasında bu belirtileri yaşıyorsanız dikkat! Tehlikeli hastalığın habercisi olabilir

Uyku sırasında bu belirtileri yaşıyorsanız dikkat! Tehlikeli hastalığın habercisi olabilir

24.04.2023 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde bazı hastalıklar belirtileriyle önceden kendini belli ederken bazıları ise sessiz sedasız ortaya çıkabiliyor. Vücudumuzda fark ettiğimiz önemli değişimler tehlikeli hastalıkların habercisi olabiliyor. Bu nedenle en ufak değişimlerde hekime başvurarak erken teşhis yapmak hayat kurtarıyor. Uzmanların söylemlerine göre uyku sırasında yaşanan bazı durumlar yaygın hastalığın belirtisi olarak görülüyor.

Uyku sırasında bu belirtileri yaşıyorsanız dikkat! Tehlikeli hastalığın habercisi olabilir

Demans (bunama), günlük hayatı sekteye uğratacak şiddette hafıza, düşünme ve sosyal becerileri etkileyen semptomların genel adıdır. Demans genellikle hafıza kaybıyla ilgili olsa da hafıza kaybının farklı nedenleri olabilir. Alzheimer hastalığı, yaşlılarda gelişen demansın en yaygın nedenidir. Bazı demans belirtileri önlenebilir. İşte görüldüğü zaman dikkate alınması gereken o semptomlar...

demans adam 2

Aşağıda belirtilen belirtiler, demans başlangıcı yaşayan hastaların yüzde 90'ında görülmüştür.

Karmaşık duygular: Eğer uykunuzda çığlık atıyorsanız, yanınızdakini tekmeliyorsanız bu belirtiler demansın işareti olabilir.

Fiziksel eylem: REM uykusu sırasında uygulanan fiziksel eylemler.

Kabus: Uykunun beş aşamasından biri olan REM uykusu, uykuya daldıktan yaklaşık 90 dakika sonra başlar. Bu aşamadaki rüyalar tipik olarak daha canlıdır. Mayo Clinic'e göre , Lewy vücut demansı hızlı göz hareketi (REM) uyku davranış bozukluğuna yol açabilir, bu da sesli sesler ve ani hareketlerle canlı, genellikle kabusları fiziksel olarak canlandırmaya başlamanız anlamına gelir.

kabus görmek

Uykuda konuşmak: Kişiler rüya gördükleri sırada uykularında konuşurlar. Yumruk atabilirler, tekme savurabilirler, bağırabilir ya da çığlık atabilirler.

The International Journal of Geriatric Psychiatry'de yayınlanan bir incelemeye göre; bu belirtileri yaşayan insanların yüzde 90'ına demans teşhisi koyuldu.

uyumak

DEMANSIN EVRELERİNE GÖRE BELİRTİLERİ

Erken evre: Demansın erken evresi genellikle göz ardı edilir çünkü çok yavaş ilerler. Yaygın semptomlar aşağıdakiler gibidir:

  • Unutkanlık,
  • Zamanı takip edememek,
  • Tanıdık yerlerde kaybolmak.

Orta evre: Demans orta aşamaya ilerledikçe, işaretler ve semptomlar daha belirgin ve kısıtlayıcı hale gelir. Bu semptomlar

  • Son olayları ve insanların isimlerini unutmak,
  • Evde kaybolmak,
  • İletişim konusunda artan zorluklarla karşılaşmak,
  • Kişisel bakım konusunda yardıma ihtiyaç duymak,
  • Gezinme ve tekrarlayan sorgulama,
  • Davranış değişikliklerinin yaşanması.

Geç evre: Demansın geç evresi toplam bağımlılığa ve hareketsizliğe yakındır. Hafıza bozuklukları ciddi ve fiziksel belirti ve semptomlar daha belirgin hale gelir. Belirtiler şunları içerir:

  • Zaman ve mekandan habersiz olmak,
  • Akrabaları ve arkadaşları tanımakta güçlük çekmek,
  • Kişisel bakımda yardımsız yapamamak,
  • Yürüme zorluğu,
  • Saldırganlığı artırabilen davranış değişikliklerinin yaşanması.

demans adam

DEMANS TEŞHİSİ NASIL KONUR?

Demansın teşhisine yönelik özel bir test bulunmamaktadır. Hekiminiz detaylı bir klinik incelemeden sonra size sorular içeren bir test uygulayabilir. Diğer hastalıklardan şüpheleniyorsa kan testi ya da beyin görüntüleme testleri isteyebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yiyecekleri asla buzdolabına koymayın! Faydaları sıfırlıyorBu yiyecekleri asla buzdolabına koymayın! Faydaları sıfırlıyor
Kılıçdaroğlu seçilmesi halinde İmamoğlu ve Yavaş'a vereceği görevleri açıkladıKılıçdaroğlu seçilmesi halinde İmamoğlu ve Yavaş'a vereceği görevleri açıkladı
Kılıçdaroğlu'na tepki: Bir mutfak pozisyonu içerisinde bunu anlatmanın ne anlamı var?Kılıçdaroğlu'na tepki: Bir mutfak pozisyonu içerisinde bunu anlatmanın ne anlamı var?
Anahtar Kelimeler:
bunama demans hastalık unutkanlık kabus sağlıklı uyku problemi uykuda konuşmak

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken anlar! Bir yanda çağrı bir yanda tepki 'Ayıp yaşından utan'

Dikkat çeken anlar! Bir yanda çağrı bir yanda tepki 'Ayıp yaşından utan'

Seçime 20 gün kala son anketin sonuçları paylaşıldı!

Seçime 20 gün kala son anketin sonuçları paylaşıldı!

Esnaflara müjde: Vergi ve ÖTV muafiyetinde kapsam genişliyor

Esnaflara müjde: Vergi ve ÖTV muafiyetinde kapsam genişliyor

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Kılıçdaroğlu, "Damadın da hakkını vermek lazım" dedi ve ekledi...

Kılıçdaroğlu, "Damadın da hakkını vermek lazım" dedi ve ekledi...

Savcıdan katibe cinsel taciz! 'Kahve verirken kendine çekip...'

Savcıdan katibe cinsel taciz! 'Kahve verirken kendine çekip...'

İlginizi Çekebilir

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.