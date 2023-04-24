Uyku sırasında bu belirtileri yaşıyorsanız dikkat! Tehlikeli hastalığın habercisi olabilir

Demans (bunama), günlük hayatı sekteye uğratacak şiddette hafıza, düşünme ve sosyal becerileri etkileyen semptomların genel adıdır. Demans genellikle hafıza kaybıyla ilgili olsa da hafıza kaybının farklı nedenleri olabilir. Alzheimer hastalığı, yaşlılarda gelişen demansın en yaygın nedenidir. Bazı demans belirtileri önlenebilir. İşte görüldüğü zaman dikkate alınması gereken o semptomlar...

Aşağıda belirtilen belirtiler, demans başlangıcı yaşayan hastaların yüzde 90'ında görülmüştür.

Karmaşık duygular: Eğer uykunuzda çığlık atıyorsanız, yanınızdakini tekmeliyorsanız bu belirtiler demansın işareti olabilir.

Fiziksel eylem: REM uykusu sırasında uygulanan fiziksel eylemler.

Kabus: Uykunun beş aşamasından biri olan REM uykusu, uykuya daldıktan yaklaşık 90 dakika sonra başlar. Bu aşamadaki rüyalar tipik olarak daha canlıdır. Mayo Clinic'e göre , Lewy vücut demansı hızlı göz hareketi (REM) uyku davranış bozukluğuna yol açabilir, bu da sesli sesler ve ani hareketlerle canlı, genellikle kabusları fiziksel olarak canlandırmaya başlamanız anlamına gelir.

Uykuda konuşmak: Kişiler rüya gördükleri sırada uykularında konuşurlar. Yumruk atabilirler, tekme savurabilirler, bağırabilir ya da çığlık atabilirler.

The International Journal of Geriatric Psychiatry'de yayınlanan bir incelemeye göre; bu belirtileri yaşayan insanların yüzde 90'ına demans teşhisi koyuldu.

DEMANSIN EVRELERİNE GÖRE BELİRTİLERİ

Erken evre: Demansın erken evresi genellikle göz ardı edilir çünkü çok yavaş ilerler. Yaygın semptomlar aşağıdakiler gibidir:

Unutkanlık,

Zamanı takip edememek,

Tanıdık yerlerde kaybolmak.

Orta evre: Demans orta aşamaya ilerledikçe, işaretler ve semptomlar daha belirgin ve kısıtlayıcı hale gelir. Bu semptomlar

Son olayları ve insanların isimlerini unutmak,

Evde kaybolmak,

İletişim konusunda artan zorluklarla karşılaşmak,

Kişisel bakım konusunda yardıma ihtiyaç duymak,

Gezinme ve tekrarlayan sorgulama,

Davranış değişikliklerinin yaşanması.

Geç evre: Demansın geç evresi toplam bağımlılığa ve hareketsizliğe yakındır. Hafıza bozuklukları ciddi ve fiziksel belirti ve semptomlar daha belirgin hale gelir. Belirtiler şunları içerir:

Zaman ve mekandan habersiz olmak,

Akrabaları ve arkadaşları tanımakta güçlük çekmek,

Kişisel bakımda yardımsız yapamamak,

Yürüme zorluğu,

Saldırganlığı artırabilen davranış değişikliklerinin yaşanması.

DEMANS TEŞHİSİ NASIL KONUR?

Demansın teşhisine yönelik özel bir test bulunmamaktadır. Hekiminiz detaylı bir klinik incelemeden sonra size sorular içeren bir test uygulayabilir. Diğer hastalıklardan şüpheleniyorsa kan testi ya da beyin görüntüleme testleri isteyebilir.



