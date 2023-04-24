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Uyuşturucu etkisindeki genç kızdan sokak ortasında ilginç hareketler! O anlar kamerada

24.04.2023 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Uyuşturucu aldığı iddia edilen genç kız, sokak ortasında ilginç hareketler yaptı. Ayakta durmakta zorlanan genç kızın durumunu görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye gitmemek için direnen genç kız güçlükle ikna edildi. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Uyuşturucu etkisindeki genç kızdan sokak ortasında ilginç hareketler! O anlar kamerada

İlginç olay, Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, isminin Ş. olduğu öğrenilen genç kız, uyuşturucu kullanıp sokağa çıktı.

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Genç kızı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. O sırada genç kız kaldırımda oturup direğe sarılarak garip hareketler yaptı.

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Bölgeye bir süre sonra polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, genç kızı tedavi için hastaneye götürmek istedi ancak o gitmek istemedi.

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Uzun süre ikna edilemeyen genç kız, en sonunda ikna edilerek hastaneye götürüldü.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu

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