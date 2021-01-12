Uyuşturucu madde satan 2 kişi tutuklandı

Zonguldak’ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Acılık bölgesinde uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik 72 saat süren operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu madde satıcısından uyuşturucu madde satın alarak kullanan 8 kişi tespit edilerek ekipler tarafından yakalandı. Uyuşturucu madde aracılığı faaliyeti içerisinde olan O.A. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonun ikinci aşamasında il dışından narkotik suçundan hakkında yakalama emri bulunan O.Y isimli şahıs ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Operasyonun devamında Zonguldak merkezde uyuşturucu madde ticareti yapan “torbacı” olarak bilinen F.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen F.K. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Operasyonda 5 bin 650 TL ve 100 dolar uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, terazi ve blender, 14 adet Mermi, 8 paketçik halinde yaklaşık 30 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

