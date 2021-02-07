Uzaya Türk astronot mu gönderilecek? Türkiye Uzay Ajansı'nın paylaşımı sonrası flaş 'Elon Musk' iddiası

13 Aralık 2018'de resmen kurulan Türkiye Uzay Ajansı (TUA) sessizliğini bozdu.

Uzun süredir sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmayan TUA dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

"İstikbal Göklerdedir" hashtag'i ile Samanyolu Galaksisi, Ay ve Jüpiter'in yer aldığı uzay görüntüleri yayımlandı.

Görüntünün sonunda 9 Şubat Salı günü işaret edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Türkiye Uzay Ajansı'nın paylaştığı videoyu kendi hesabından "Hazır mısınız?" ifadeleriyle tekrar paylaştı.

AHMET HAKAN'DAN GÜNDEM YARATACAK ELON MUSK İDDİASI

Söz konusu paylaşım merak uyandırırken, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan tarafından çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Hakan, "Galiba ilk kez uzaya bir Türk astronot gönderilecek" başlığıyla kaleme aldığı yazısında 9 Şubat günü Külliye'de yapılacak törenle ilgili SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk işbirliğiyle Türkiye'den uzaya ilk Türk astronotun gönderileceği bilgisine ulaştığını duyurdu.

Hakan, söz konusu bilginin teyit edilmediğini de belirtti.

