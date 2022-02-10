Uzayda 1957'den bu yana böylesi görülmedi! Çin ve ABD başı çekti

Uzay yarışında ülkeler kıyasıya bir mücadele verirken, özellikle ABD ve Çin yapılan çalışmalarla adından söz ettiriyor. Şimdi ise her iki ülkenin geçen yılki uzay karnesi gündemde.

ÇİN BU ALANDA İLK SIRADA

Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketinin (CASC) yayımladığı rapora göre, geçen yıl uzaya 55 fırlatış gerçekleştirildi. 103 aracın uzaya çıkarıldığı fırlatışlarla Çin, bu alanda dünya genelinde ilk sırada yer aldı.

Fırlatışlarda uzaya toplam 191,19 ton yük taşındı.

ABD AĞIRLIK KONUSUNDA ZİRVEDE

ABD, 51 fırlatışta uzaya 403,34 ton yük çıkararak ağırlık bakımından ilk sırada yer aldı.

2021 DETAYI! 1957'DEN BU YANA...

Geçen yıl dünya genelinde toplam 146 fırlatışta 1846 araç uzaya yollandı. Bu, 1957'den bu yana en fazla fırlatışın yapıldığı yıl oldu.

CASC Yardımcı Direktörü Ma Tao, yaptığı açıklamada, Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonunu tamamlamak için 2022'de 6 insanlı sefer düzenlemeyi planladığını aktardı.

(AA)

