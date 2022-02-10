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Uzayda 1957'den bu yana böylesi görülmedi! Çin ve ABD başı çekti

10.02.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkelerin uzay çalışmaları son sürat sürerken, Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi (CASC) dikkat çekici bir rapor yayınladı. Rapora göre, geçen yıl uzaya 55 fırlatış gerçekleştiren Çin'in uzaya taşıdığı yük miktarı 191,19 ton olurken, ABD ise 51 fırlatışla uzaya 403,34 ton yük çıkarmayı başardı. 2021, 1957'den bu yana en fazla fırlatışın yapıldığı yıl olarak kaydedildi.

Uzayda 1957'den bu yana böylesi görülmedi! Çin ve ABD başı çekti

Uzay yarışında ülkeler kıyasıya bir mücadele verirken, özellikle ABD ve Çin yapılan çalışmalarla adından söz ettiriyor. Şimdi ise her iki ülkenin geçen yılki uzay karnesi gündemde.

ÇİN BU ALANDA İLK SIRADA

Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketinin (CASC) yayımladığı rapora göre, geçen yıl uzaya 55 fırlatış gerçekleştirildi. 103 aracın uzaya çıkarıldığı fırlatışlarla Çin, bu alanda dünya genelinde ilk sırada yer aldı.

Fırlatışlarda uzaya toplam 191,19 ton yük taşındı.

ABD AĞIRLIK KONUSUNDA ZİRVEDE

ABD, 51 fırlatışta uzaya 403,34 ton yük çıkararak ağırlık bakımından ilk sırada yer aldı.

Çin

2021 DETAYI! 1957'DEN BU YANA...

Geçen yıl dünya genelinde toplam 146 fırlatışta 1846 araç uzaya yollandı. Bu, 1957'den bu yana en fazla fırlatışın yapıldığı yıl oldu.

CASC Yardımcı Direktörü Ma Tao, yaptığı açıklamada, Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonunu tamamlamak için 2022'de 6 insanlı sefer düzenlemeyi planladığını aktardı.

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(AA)

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Çin
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