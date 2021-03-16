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Üzerlik tohumununun faydaları nelerdir? Saraçoğlu teker teker anlattı

16.03.2021 17:20 | Son Güncelleme:
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Üzerlik tohumununun faydaları nelerdir? Saraçoğlu teker teker anlattı

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun da faydalarından bahsettiği üzerlik tohumunun tarihi M.Ö 400'lü yıllara kadar uzanmaktadır. Pek çok faydası bulunan üzerlik tohumunun insan psikolojisine iyi geldiği de bilinmektedir. Peki vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan üzerlik tohumu nedir? İşte üzerlik tohumu faydaları ve detayları...

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun da faydalarını vurguladığı üzerlik tohumunun tarihi M.Ö 400'lü senelere kadar uzanmaktadır. Onlarca faydası bulunan üzerlik tohumunun psikolojiye iyi gelen bir yapısı olduğu da bilinmektedir. Peki üzerlik tohumu nedir? İşte üzerlik tohumu faydaları...

ÜZERLİK TOHUMU NEDİR?

Psikolojiye olan faydasıyla bilinen üzerlik tohumundan elde edilen yağlar, çeşitli fiziksel rahatsızlıkların alternatif tedavisinde kullanılmaktadır. Nazardan koruduğuna ve negatif enerjiyi uzaklaştırdığına inanıldığı için üzerlik otuna nazar otu ismi de verilmiştir.

Üzerlik otundan, Hz. Peygamberin (SAV) hadisinde de bahsedilmektedir. Söz konusu hadis şu şekildedir:

"İki acı şeyde, sabır ve üzerlik otunda ne şifa vardır biliyor musunuz?"

ÜZERLİK TOHUMU FAYDALARI

Üzerlik tohumunun pek çok yararı bulunmaktadır. Konsantrasyon sorunu ve dikkat dalgınlığı yaşayan kişilerin çoğunlukla üzerlik tohumu çayı ve tütsülerini kullanmaları önerilmektedir. Üzerlik tohumunun başlıca faydaları ise şu şekildedir:

Hafızayı güçlendirir.
Sinir sistemini uyarıcı etkisi bulunmaktadır.
Stres, endişe ve depresyon gibi olumsuz durumları önler.
İltihaplanmaların daha hızlı iyileşmesini sağlar.
Hazımsızlığa iyi gelir.
Halsizlik şikayetlerini azaltır.
Öksürüğün geçmesine yardımcı olur.
Strese bağlı olan uyku sorunları ve baş ağrılarını giderir.
Sulu egzama hastalığına olumlu etkileri bulunur.
Hormonların sağlıklı bir şekilde salgılanmasına yardımcı olur.
Balgamı söktürür.
Alerjik reaksiyonların azalmasında etkilidir.
Üst solunum yollarında özellikle de burun tıkanıklığı için oldukça yararlıdır.
Nezle, grip gibi pek çok hastalığın oluşumunu engeller.
Adet döneminin düzensizliğini giderir.
Saçın köklerini güçlendirerek daha hızlı ve gür uzamasına yardımcı olur.
Bağırsakların sağlıklı bir biçimde çalışmasına yardımcı olur.
Bağırsaklarda oluşan bakteri, parazit ve kurtların yok olmasına yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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