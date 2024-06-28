Uzman çavuş öğretmen eşini öldürüp 3 kişiyi yaraladı! Teslim olmayı reddedince polis bacağından vurdu, yine de kaçtı

Olay, saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı’nda meydana geldi. M.A. yönetimindeki otomobilde bulunan 1 çocuk annesi öğretmen Hatice Çelik ile daha önce hakkında şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi uzman çavuş G.Ç. arasında tartışma çıktı. Aralarında kıskançlık nedeniyle geçimsizlik olduğu belirtilen çiftten G.Ç., beylik tabancasını çekince Hatice Çelik otomobilden inip kaçmaya çalıştı. G.Ç., kendisi gibi Mardin'de görev yapan eşini arkasından ateş edip öldürdü ardından da M.A.'yı vurdu. Seken kurşunlar yoldan geçen 2 kişiyle bölgeden geçen polis aracına isabet etti.

BACAĞINDAN VURULAN ŞÜPHELİ, KAÇTI

Olaya müdahale eden polis ekipleri, cinayet şüphelisini teslim olması konusunda ihtarda bulundu. Ancak G.Ç. teslim olmayı reddedince bacağından vuruldu. G.Ç., yaralı halde ara sokaklara girip izini kaybettirdi.

Hatice Çelik’in eniştesi M.A. ile seken kurşunlarla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan M.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





