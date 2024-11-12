Uzman isim açıkladı: Normal doğumda annenin ölüm riski sezaryene göre daha düşük!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Erdal Bilen, doğum eylemimin bebeğin 38-40. haftaları arasında, anne ve bebeğin tam olarak hazır olduğu anda kendiliğinden başlayan kasılmalar sonucu rahim ağzının 10 cm açılması ve ardından anne adayının bilinçli bir şekilde çaba ve efor sarf ederek bebeğini dünyaya getirmesi eylemi olduğunu söyledi.

NORMAL DOĞUMUN FAYDALARI

Normal doğumun anne adayı ve bebek için en yararlı ve sağlıklı doğum şekli olduğunu açıklayan Bilen, normal doğumun anneye faydalarını şu şekilde sıraladı; "Normal doğumla birlikte anne kısa bir süre içinde normal hayatına devam eder. Hastanede yatış süresini kısaltır. Doğumdan sonra duş alabilir ve bebeğiyle kolaylıkla ilgilenebilir. Doğum sonrası vücudun sağlığına ve eski formuna kavuşması için egzersizlere kısa sürede başlayabilir. Doğum sonrası kanamalar, enfeksiyonlar çok az görülür. Doğum sonrası ağrı, kasılma ve benzeri sorunlar daha az yaşanır. Anne ölüm riski düşüktür. Doğum sonrası depresyona girme oranı düşüktür. Normal doğum, doğum sayısını sınırlandırmaz. Anne sonraki doğumlarını da normal yolla yapabilir" dedi.

"HEM ANNE HEM BEBEĞİN SAĞLIĞI VE GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİ"

Sezaryen doğumun normal doğum seçeneği veya alternatif doğum yöntemi olmadığını normal doğumun anne ve bebek için riskli olacağı durumlarda hekim onayıyla sezaryen ameliyatı ile doğum yapılabileceğini aktaran Op. Dr. Erdal Bilen, “Bebekler doğum kanalından geçerken maruz kaldıkları basınç sayesinde nefes alıp vermeye hazır bir halde dünyaya gelirler. Daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olurlar. Besin alerjileri, astım, bronşit gibi rahatsızlıklar daha az görülür. Gaz sancıları daha az görülür. Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin yoğun bakıma alınma oranları düşüktür.

"EMZİRME KALİTESİNİ ARTIRIR"

Normal doğum sırasında bebekte mutluluk hormonu endorfin salgılanır. Endorfin ve salgılanan diğer hormonlar, bebeğin dünyaya daha kolay adapte olmasını sağlarken emzirmenin uzunluğunu ve kalitesini artırır. Normal doğumun ardından anne ve bebek arasında ten tene temas hemen gerçekleşir. Anne ile bebek arasındaki duygusal bağ daha kısa sürede kurulur. Ten tene temasta bebek tanıdık olduğu annesinin sesi ve kalp sesi ile rahatlar, kendini güvende hisseder. Bebek, annesinin göğsünde yatarken hem ısı kaybetmez hem de enfeksiyonlardan korunur. Normal doğumla dünyaya gelen bebekler, memeyi kolay bulur ve kolay emerler. Böylelikle anne sütü kısa sürede gelir. Anne sütü alan bebekler, birçok kronik hastalığa ve çocukluk çağı hastalıklarına karşı dirençli olurlar” şeklinde konuştu.

İHA

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır