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Uzman isim büyük İstanbul depremi için tarih ve büyüklük verdi! 'Hareketlenme başladı' O depremi işaret etti ve...

24.12.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak 23 Kasım'da Düzce'de gerçekleşen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından tekrar "Büyük İstanbul depremi yaklaşıyor mu?" sorusu sorulmaya başlandı. Bu doğrultuda uzmanların açıklamaları merak edilirken Deprem ve zemin mekaniği uzmanı Serhat Durmuş'tan çarpıcı açıklamalar geldi. Deprem olma ihtimalinin her geçen yıl arttığını ifade eden Durmuş, deprem beklediği zaman aralığını söyledi. Ayrıca depremin yaratacağı enerjiyi de belirterek depremin olası büyüklüğüne ilişkin de bilgi verdi.

Uzman isim büyük İstanbul depremi için tarih ve büyüklük verdi! 'Hareketlenme başladı' O depremi işaret etti ve...

23 Kasım 2022 tarihinde Düzce’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından herkes “Büyük İstanbul depremi yaklaşıyor mu?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Uzmanlar İstanbul için beklenen depreme ilişkin önemli uyarılarda bulunurken Deprem ve zemin mekaniği uzmanı Serhat Durmuş dikkat çeken ifadeler kullandı. 3 yıl içerisinde ciddi bir deprem beklediğini söyleyen Durmuş, 2019 yılında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremi işaret ederek bu depremin ardından hareketlenme başladığını ifade etti. Peki, büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İşte detaylar…

Yaşanan her deprem vatandaşlar arasında yeniden bir panik yaratıyor. Bu nedenle uzun zamandır dile getirilen olası büyük İstanbul depremine ilişkin uzmanların yaptığı açıklamalar da dikkatle takip ediliyor. Ancak uzmanlar bu konuda vatandaşları uyarıyor ve İstanbul'da deprem olasılığının her geçen yıl arttığını belirtiliyor.

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CNN Türk'te yer alan habere göre konuyla ilgili açıklama yapan deprem ve zemin mekaniği uzmanı Serhat Durmuş “Yarın deprem olma ihtimali İstanbul’da yüzde 70. Deprem olmayan her yıl, bu yüzde 2,5 oranında artmaya devam ediyor. Büyük İstanbul depremi artık çok daha yakın. En son 2019 Eylül’de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem neticesinde Orta Marmara Çukuru’nda kilitlenme zonu dediğimiz noktada hareketlenme başladı. Jeofizikçilerin aslında endişe duydukları şey bu.” dedi.

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BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN BEKLENİYOR?

Durmuş bu soruya yanıt olarak “Benim öngörüm şu; önümüzdeki 3 yıl içerisinde mutlaka ciddi bir deprem bekliyorum. 7.2 ile 7.6 büyüklüğü arasında bir deprem bekliyorum. Bu aralığı verme sebebim de şu; Orta Marmara Çukuru’ndaki kilitlenme zonunda meydana gelecek olan depremin yaratabileceği enerji bu. Biz bunun üzerine çalışmalarımızı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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DEPREM HAZIRLIKLARI VE ESKİ YAPILAR NE DURUMDA?

Durmuş konuyla ilgili “İstanbul’da yaklaşık 1 milyon 528 bin 768 tane bina var. Bu binaların yüzde 70.2’si kötü durumda ve yıkılma ihtimali var. Kesin yıkılma ihtimali olanların bina sayısı ise 192 bin bina.” şeklinde konuştu.

İstanbul depremi öncesi uzmanlar bina stoklarının bir an önce yenilenmesini önerdi. Aksi takdirde megakentin acı bilançoyla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

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