HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Uzman isim ‘Okulların açılmasıyla salgın riski kapıda’ diyerek uyardı! 'Tokalaşma, öpüşme gibi temaslarla bulaşıyor' Vakalarda artış devam ediyor

Uzman isim ‘Okulların açılmasıyla salgın riski kapıda’ diyerek uyardı! 'Tokalaşma, öpüşme gibi temaslarla bulaşıyor' Vakalarda artış devam ediyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
13.02.2024 13:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ara tatilin sona ermesi ile özellikle nezle, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların çocuklarda artmasını beklediklerini belirten uzmanlar, mutlaka önlem alınması gerektiği hususuna dikkat çekti.

Uzman isim ‘Okulların açılmasıyla salgın riski kapıda’ diyerek uyardı! 'Tokalaşma, öpüşme gibi temaslarla bulaşıyor' Vakalarda artış devam ediyor

Son zamanlarda solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi bir artış yaşanıyor. Buna karşı vücudu korumanın en etkili yolu ise bağışıklık sistemini güçlendirmekten geçiyor. Selman Alimoğlu, “Okullar açılırken çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek ve bulaşacak hastalıkların önüne geçmek için önlem almak şart. Bunun için de C, D vitaminleri ve Çinko desteği çok önemli” dedi.

öksürük

Kış aylarında, kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirilmesine bağlı olarak pek çok hastalık riskiyle karşı karşıya kalınabiliyor. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının yaygın olduğu bu aylarda, bağışıklık sistemini güçlendirecek besinleri tercih etmek ve takviye gıdalarla vücudu desteklemek, korunma yollarının başında geliyor.

Uzman isim ‘Okulların açılmasıyla salgın riski kapıda’ diyerek uyardı

Özellikle mevsimsel geçişlerde yaşanan soğuk algınlığı, grip gibi virüslerden korunmanın en etkili yollarından birinin, bağışıklık sistemini güçlü tutmak olduğunu belirten Alimoğlu, “Özellikle mevsim geçişlerinde ve kış aylarında hapşırma, öksürme, konuşma yolu ile etrafa yayılan damlacıklar ya da tokalaşma, öpüşme gibi temaslarda üst solunum yolu enfeksiyonu kişiden kişiye bulaşabilir. Okullar açılırken çocukların bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi şart. Ülkemizde son birkaç haftadır solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanıyor. Semptomları yaklaşık 3 haftaya kadar uzayabilen bu hastalıklardan bağışıklık sistemimizi güçlendirerek korunabiliriz. Antioksidan zengin beslenme, düzenli uyku, spor, zihinsel konfor, C, D, çinko gibi vitamin ve minerallerin alımını artırma, bol su ve sıvı tüketimi yoluyla vücudumuzu destekleyebiliriz. Mevsim şartlarının beklenen sonucu olan bu salgın dönemlerinde, bulunulan ortamın sık havalandırılması, kapalı alanda maske kullanılması, ellerin sık sık yıkanarak temizlenmesi, temas edilen yerlerin düzenli olarak dezenfekte edilmesi, sigara alkolden kaçınmak gibi önlemler koruyuculuğu artırır. Beslenmenin yetersiz kaldığı durumlarda vücudun vitamin ve mineral içerikli gıda takviyeleriyle güçlendirilmesi, salgın dönemlerini hastalanmadan ya da en hafif etkilerle atlatılmasını sağlar” dedi.

“C,D VİTAMİNLERİ VE ÇİNKO BAĞIŞIKLIK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

gribal enfeksiyon

Bağışıklığı güçlendirecek vitamin ve minerallerle ilgili de şu bilgiler veren Alimoğlu, “İnsan vücudunun en çok ihtiyaç duyduğu vitaminlerden biri olan C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra enfeksiyonlardan korunmaya yardımcı olur, folik asit ve demir emilimini kolaylaştırarak kansızlık gelişimini önler. Portakal, mandalina, greyfurt, limon; maydanoz, kabak, karnabahar, domates, ıspanak, yeşilbiber, kuşburnu ve C vitamini içeren gıdalar arasında sayabiliriz. D vitamini ise kışın çok daha önem arz ediyor. En verimli kaynağı güneş olan D vitamini kalsiyum ve fosfor emilimini hızlandırarak kemiklerin güçlenmesine yardımcı olurken kasları kuvvetlendirir, bağışıklık sistemini güçlendirir. Balık yağı, balık, karaciğer, yumurta sarısı, süt ve süt ürünlerini D vitaminin en çok bulunduğu besinler olarak sayabiliriz. Çinko ise vücudumuz için önemli minerallerin başında geliyor. Bağışıklığı güçlendirirken mevsimsel rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltır, yaraların iyileşmesini hızlandırır, cilde iyi gelir, saç dökülmesine karşı savaşır. Susam, yumurta, patates, kırmızı et, kabuklu deniz ürünleri ve yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda çinko bulunur. Bu üçlü yani C, D vitaminleri ve çinko bağışıklığı güçlendirmek için çok önemli” şeklinde konuştu.

virüss

Doğal yollarla alımın yetersiz kaldığı durumlarda vücudu desteklemek için kaliteyi ve doğallığı esas alan ürünler geliştirdiklerini kaydeden Selman Alimoğlu, “En sağlıklı ortamda, sorumluluk bilinciyle ürettiğimiz 150’ye yakın ürün çeşidini tüketicilere sunarak bağışıklık sistemlerini korumalarına destek oluyoruz” dedi.

(İHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Mardin'de çatışma çıktığı' iddiası yalanlandı'Mardin'de çatışma çıktığı' iddiası yalanlandı
Sokak modasının yıldızı! Vans'ın ikonik modeli bugüne özel indirimdeSokak modasının yıldızı! Vans'ın ikonik modeli bugüne özel indirimde
Siyasette dengeler değişiyor: Yüzde 1,2 puan önde! Asıl sürpriz ise...Siyasette dengeler değişiyor: Yüzde 1,2 puan önde! Asıl sürpriz ise...
Anahtar Kelimeler:
enfeksiyon grip nezle okul
En Çok Okunan Haberler
Koç ve Özbek'i aramış: "Benden daha mı Atatürkçüsünüz?"

Koç ve Özbek'i aramış: "Benden daha mı Atatürkçüsünüz?"

İyice abarttı! Frikik vermekten çekinmedi

İyice abarttı! Frikik vermekten çekinmedi

Belediye binasında katledilmişti, son yolculuğuna uğurlandı! Zeydan Karalar isyan etti: Bunun arkasında başka bir şey var

Belediye binasında katledilmişti, son yolculuğuna uğurlandı! Zeydan Karalar isyan etti: Bunun arkasında başka bir şey var

3 harfliler iddiası kulaktan kulağa yayıldı, köy boşaltıldı! "Benim dışımda yaşayan yok" diyerek muhtar adayını duyurdu

3 harfliler iddiası kulaktan kulağa yayıldı, köy boşaltıldı! "Benim dışımda yaşayan yok" diyerek muhtar adayını duyurdu

Fuhuş operasyonunda yakalandı, kimliği şaşkına çevirdi!

Fuhuş operasyonunda yakalandı, kimliği şaşkına çevirdi!

Üvey kızına insan dışkısı yedirdi, duruşma salonundan gülerek çıktı! "Sizin çocuklarınız et-balık yerken..."

Üvey kızına insan dışkısı yedirdi, duruşma salonundan gülerek çıktı! "Sizin çocuklarınız et-balık yerken..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.