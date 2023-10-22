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  4. Uzman isim önerdi: 1 ayda 10 kilo verin! Tokluk hissi veriyor, ödem atıyor

Uzman isim önerdi: 1 ayda 10 kilo verin! Tokluk hissi veriyor, ödem atıyor

22.10.2023 17:06 | Son Güncelleme:
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Kızılcık meyvesinin tam mevsimi gelmişken uzman isimden öneri geldi. Faydaları saymakla bitmeyen kızılcığın kilo vermede oldukça etkili olduğu ortaya çıktı. Prof. Dr. Vefik Arıca, kızılcık meyvesinin kilo verdirici özelliklerine değinerek, "1 ay içinde ortalama 8-10 kilo verebiliriz" dedi. İşte kızılcık meyvesiyle kilo vermek için uygulanacak tarifin detayları.

Uzman isim önerdi: 1 ayda 10 kilo verin! Tokluk hissi veriyor, ödem atıyor

Sadece eylül ve ekim aylarında taze olarak tüketilebilen kızılcığın dört mevsim tüketilebilmesi için reçeli, marmelatı ve tarhanası yapılıyor. Sağlığa oldukça faydalı olan kızılcığın kilo vermeye yardımcı olduğu öğrenildi. Prof. Dr. Vefik Arıca, kızılcığın faydalarından ve kilo vermede nasıl kullanılacağını anlattı.

BİR AYDA 10 KİLO VERMEK MÜMKÜN

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, kızılcıkta bağışıklık sistemini güçlendiren A, C, E ve K vitaminlerinin yüksek miktarda olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Vefik Arıca, kızılcığın magnezyum, kalsiyum içiren bir meyve olduğunu söyledi. Türkiye’de yabani olarak çok sayıda kızılcık meyvesi bulunduğunu anlatan Arıca, aşılı kızılcık meyvelerinin Yalova, Bursa ve Malatya çevresinde sık olarak üretildiğini kaydetti. Bu meyvenin zayıflatıcı özelliğine vurgu yapan Prof. Dr. Arıca, “Bu 3 bölgede yetişen kızılcığın tokluk hissi verdirici, ödem artırıcı özelliği, yağ çözücü özelliği nedeniyle obezitede kullanılmakta. Kızılcık meyvesine tarçın ve karanfili bir arada bulundurup 2 litre suda kaynatıp daha sonra ılıttıktan sonra bunu her sabah aç karnı 2 bardak su içtiğimizde, 1 ay içinde ortalama 8-10 kilo verebiliriz” diye konuştu.

kızılcık

ŞERBET OLARAK DA TÜKETİLEBİLİR

Prof. Dr. Arıca, kızılcığın kilo vermeye yardımcı olduğunu sözlerine ekleyerek, “Kızılcık şerbet olarak da kullanılabilir veya kuru meyve olarak kullanılabilir. Çocuklarda kuru meyvesini birkaç kez kullanılarak sık enfeksiyonları önlemekte öneriyoruz” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kızılcık kilo verme zayıflama

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