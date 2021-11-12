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Uzman isim uyardı: Pandemiyle birlikte bebeklerde konuşma problemi arttı

12.11.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Reyhan Erol, pandemi döneminde bebeklerinde yakından etkilendiğini söyleyerek, “Pandemi döneminde aile büyüklerinin yakın çevrede olmayışı, akran etkileşiminin kısıtlanması, televizyon karşısında geçirilen sürenin artması, bebeklerin dil ve bilişsel gelişimini olumsuz etkiledi. Bu dönemde çocuklarda uyku ve yeme problemlerinin yanı sıra kaygı, anksiyete, depresyon gibi belirtilerle birlikte konuşma problemlerinin de arttığı gözlemlendi” dedi.

Uzman isim uyardı: Pandemiyle birlikte bebeklerde konuşma problemi arttı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Reyhan Erol, yaptığı yazılı açıklamada, pandeminin bebekler üzerindeki etkileri hakkında bilgi verdi. Erol, ailelerin, bebeklerinin yaşıtlarına göre özellikle dil, hareket ve bilişsel gelişiminde farklılık hissetmesi durumunda ertelemeden hekimlerinden görüş almaları gerektiğini belirtti. Pandeminin, bebekleri de yakından etkilediğini ifade eden Erol, “Sosyal izolasyon nedeniyle neredeyse sadece ebeveynleriyle iletişim kuran bebekler, gelişimlerinde yadsınamaz payı olan diğer aile bireylerinden ve akranlarından uzak kaldı. Bu dönemde aile büyüklerinin yakın çevrede olmayışı, akran etkileşiminin kısıtlanması ve televizyon karşısında geçirilen sürenin artması bebeklerin dil ve bilişsel gelişiminde olumsuz rol oynadı” diye konuştu.

“YAPILAN ÇALIŞMALAR OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEDİĞİNİ ORTAYA KOYDU”

Bebeklerin gelişiminde anne baba dışında bakım veren kişilerin, akranlarının ve diğer aile büyüklerinin tutumlarının da önemli yer tuttuğunun unutulmaması gerektiğini kaydeden Erol, “Bebekler sosyal izolasyonla birlikte aile büyüklerinden ve akranlarından uzak kalıp genellikle sadece anne ve babalarıyla iletişim kurdu. Pandemi döneminde aile büyüklerinin yakın çevrede olmayışı, akran etkileşiminin kısıtlanması, televizyon karşısında geçirilen sürenin artması, bebeklerin dil ve bilişsel gelişimini olumsuz etkiledi. Bu dönemde çocuklarda uyku ve yeme problemlerinin yanı sıra kaygı, anksiyete, depresyon gibi belirtilerle birlikte konuşma problemlerinin de arttığı gözlemlendi. Ayrıca, yapılan çalışmalar ebeveynlerin yaşadığı stres, anksiyete ve depresyonun bebeğin gelişimini de olumsuz yönde etkilediğini ortaya koydu. Örneğin pandemi döneminde geç konuşan bebeğin tedavi edilmemesi bilişsel alanda gelişim gecikmelerine neden olabilir. Bu durum ileride okul başarısının düşmesine ve davranış sorunlarının ortaya çıkmasına yol açabilir” ifadelerini kullandı.

“İKİ YAŞINA KADAR UZAK TUTULMASI OLDUKÇA ÖNEMLİ”

Yaşamın ilk yıllarında ebeveynle birlikte oynanan oyunların gelişimi en iyi destekleyen unsurlar olduğuna dikkat çeken Erol, “Birlikte kitap okumak, top oynamak, bebeklerin ilk oyunu olan ‘cee’ ve evcilik gibi oyunlar bebeğin gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Ayrıca çocukların iki yaşına kadar ekrandan uzak tutulması da oldukça önemlidir. Bir yaşındaki bebeğin ismiyle seslenildiğinde bakmaması, sürekli ağlaması ve sakinleştirilememesi, tik gibi tekrarlayan hareketlerinin olması, yemek ve uyku problemlerinin yaşanması, iki yaşına geldiğinde ise hala konuşamaması durumunda doktora başvurulmalıdır. İlk iki yaş, beyin gelişiminin hızlı olduğu bir dönemdir. Büyüme ve gelişimle ilgili sorunların erken tespit edilmesinin oldukça önemli olduğu bu dönemde düzenli aralıklarla doktor kontrolüne gidilmelidir. Aileler, bebeklerinin yaşıtlarına göre özellikle dil, hareket ve bilişsel gelişiminde farklılık hissettiklerinde, ertelemeden hekimlerinden görüş almalıdır” dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
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