Uzman isim uyardı! Tatile çıkacaklar 'Lejyoner' hastalığına dikkat

Türkiye’de ve dünyada küresel bir salgınla mücadele edilmesi birçok konuda olduğu gibi seyahat ve tatil sektörünün de uzun süre sekteye uğramasına ve konaklama tesislerinin kapalı olmasına neden oldu. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Erdoğan, havaların ısınmasıyla sezon başında az sayıda da olsa açılacak konaklama birimlerini misafir kabul etmeye başlamadan önce Lejyoner hastalığı konusunda dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

'ÖNEMLİ BİR HALK SAĞLIĞI PROBLEMİDİR'

Hastalığın ciddi bir akciğer enfeksiyonuna neden olan “Legionella pneumophila” isimli bakteriden kaynaklanan bir tür zatürre olduğunu ifade eden Erdoğan, “Seyahat ilişkili olan bu hastalık önemli bir halk sağlığı problemidir. Ülkemiz seyahat ilişkili lejyoner hastalığının en sık saptandığı ülkelerden biridir” dedi.

'SOLUNUM YOLUYLA BULAŞABİLİR'

Konuyla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunan Erdoğan, “Legionella bakterileri toprakta ve nehirler, göller, dereler gibi doğal su kaynaklarında bulunur. Ancak bina su sistemlerinde, termal su banyoları, jakuzili havuzlar, soğutma kuleleri gibi suyun olduğu her türlü yerde çoğalan bakteri duyarlı kişilere solunum yoluyla bulaşabilir” diyerek bu tür yerlerin temizliğine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.