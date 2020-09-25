Uzman isimden Marmara Denizi’ndeki fayla ilgili önemli açıklama! Silivri depremi öncü mü?

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar tarafından İstanbul depremi ne zaman olacak sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Çok sayıda insan İstanbul depremi öncü deprem mi sorusunun cevabını merak ediyor. Aynı zamanda akıllara geçen sene gerçekleşen Silivri Depremi de geldi. Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu DHA muhabirine yaptığı değerlendirmelerde Marmara’nın içerisindeki Silivri açıklarındaki yoğunlukla ilgili konuştu. Aynı zamanda Dr. Gündoğdu, geçtiğimiz sene 26 Eylül’de gerçekleşen Silivri Depremi ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK? İstanbul’da yaşayan vatandaşlar büyük İstanbul depremi konusunda yeniden endişe taşımaya başladı. Bu nedenle Marmara Denizi’nde beklenen depreme dair uzmanların değerlendirmeleri merak ediliyor. Son olarak geçtiğimiz sene 26 Eylül’de yaşanan 5.8 büyüklüğünde Silivri açıklığındaki depremle ilgili olarak Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu, DHA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Bu depremin üstünden 1 sene geçtiğini ve bu zamana kadar Marmara Denizi’nde beklenen aktiviteyi gösterecek bir depremin olmadığını belirtti.

Geçtiğimiz sene gerçekleşen depremin 1912 kırığı devamı niteliğinde bir sarsıntı olduğunu vurgulayan Dr. Gündoğdu, fayın halen aktif olduğunu söyledi. Marmara içerisinde Silivri açıklarında bir yoğunluk olduğuna dikkat çeken Dr. Gündoğdu, bu yoğunluğun birkaç depremin peş peşe oluşu şeklinde olduğunu belirtti. Sarsıntılarla ilgili insanların hissedeceği büyüklükte olmayabileceğini aktaran Dr. Gündoğdu, bunların rasathane tarafından verilen verilerde ve haritalarda görüldüğünü söyledi. Geçen seneki 5.8 büyüklüğündeki deprem için ters bir fay ifadesini kullanan Dr. Gündoğdu, bu ters fayın oluşunun biraz garip olduğunu dile getirdi. Bunun yanı sıra vatandaşlar, İstanbul depremi öncü mü sorusunun yanıtını aramaya devam ediyor. SİLİVRİ DEPREMİ ÖNCÜ MÜ? Dr. Oğuz Gündoğdu, 1912 senesinde Silivri yakınlarında Tekirdağ Şarköy’de Richter ölçeğine göre 7.3 büyüklüğünde bir deprem olduğunu hatırlatarak oradaki enerjini boşaldığını ve Saroz Körfezi’nden itibaren oradaki kolun kırıldığını bildirdi. Yönetimde kendisinin de olduğu Doğa Hareketleri Araştırma Derneği’nin arazide yerleştirdiği yer hareketlerinin ölçen aletlerin ters atımlı geçen seneki depremden önce anormal bir veri göstermediğine de dikkat çekti.