Uzman isimden kadınlar için mantar ve enfeksiyon hastalıkları uyarısı

Yaz aylarında insanların serinlemek için daha çok havuz ve denizi tercih ettiğini belirten Op. Dr. Seyithan Güler, sudan çıktıktan sonra ıslak mayo ile dolaşılmasının başta mantar olmak üzere diğer enfeksiyonları da beraberinde getirdiği belirtti. Özellikle bayanların bu konuda daha dikkatli olmasını isteyen Ege Liva Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seyithan Güler, vajinal mantarların yaz aylarında büyük oranda arttığını, bayanların, denize veya havuza girdikten sonra hemen ıslak mayolarını değiştirmesinin ve ardından yapılacak genital temizliğin çok önemli olduğunu söyledi.

"SUYUN TEMİZ OLMASINA ÖZEN GÖSTERMELİYİZ"

Sağlık açısından hijyenin çok önemli olduğunu bu nedenle serinlemek amacıyla girilen havuz ve denizin temizliğinin de önemli olduğunu kaydeden Güler, “Yaz aylarında doğal olarak deniz ya da havuz sefası yapacağız. Ancak bunu yaparken suyun temiz olmasına özen göstermeliyiz. Suya girerken dikkat edeceğimiz husus kadar sudan çıktıktan sonra da dikkat etmemiz gereken hususlar var. Havuz ya da denizden çıktıktan sonra ıslak mayo ile uzun süre kalınması vaginal floranın bozulmasına yol açmakta ve vaginal floaranın bozulması da mantar enfeksiyonlarına davetiye çıkarmaktadır. Mantar rutubetli, nemli ortamı çok sever. O yüzden ıslak mayo hemen değiştirilmelidir. Denizden eve veya otele gidildikten sonra derhal vajinal bir temizlik yapılmalı. Bu temizlikte vaginanın ph’ına uygun sıvılarla olmalı. Bu hanımlar için çok önemli bir sağlık kuralı olarak kabul edilmelidir" diyerek özellikle kadınların yaz dönemlerinde bu hususu dikkat etmesini tavsiye etti.

Kaynak: İHA

