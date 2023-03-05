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Uzmanı asla yapmamanız gereken stil hatalarını paylaştı! 20 yıl yaşlandırıyor

05.03.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıyafetler ve aksesuarları alırken modaya uymasından çok zamansız parçalar olmasına dikkat etmek gerekiyor. Zamanında modaya uygun diye aldığınız birçok parça şu an yaşlı görünmenize sebep olabiliyor. Stil uzmanları asla kullanmamanız gereken kıyafetleri açıklayarak bunların 20 yıl yaşlı gösterdiğini belirtti.

Uzmanı asla yapmamanız gereken stil hatalarını paylaştı! 20 yıl yaşlandırıyor

Kadınlar daha genç görünmek için saç ve cilt bakımlarına dikkat etmenin önemini biliyorlar. Ancak bu bakımların yanı sıra giydiğimiz kıyafetler ve taktığımız aksesuarlar da yaşımızı etkiliyor. Daha yaşlı görünmek istemiyorsanız dolabınıza asla sokmamanız gereken birkaç ürün bulunuyor. Bir uzman, kadınları daha yaşlı gösteren bazı yaygın "moda hatalarını" ve mükemmel yaşlanma karşıtı değişiklikleri paylaştı.

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Moda ve güzellik uzmanı Shea'ya göre, kadınların asla kullanmaması gereken bir tür el çantası vardır. Shea, dış cepleri olan el çantalarının eskidiğini ve "çok iyi görünmediklerini" söyledi. "Pek çoğunuzun düzeni sevdiğini biliyorum ve rujunuz için bir yer, anahtarlarınız için bir yer olmasını istiyorsunuz. İtirazı anlıyorum ama bu sizi yaklaşık yirmi yıl yaşlandıracak. Pek çok şık cüzdan modeli var. İhtiyacınız olan tek şey bir çanta düzenleyici."

ŞIK GÖRÜNEN EL ÇANTASINA YATIRIM YAPIN

"Şık görünümlü bir el çantasına" yatırım yapmayı ve içine bir el çantası düzenleyici yerleştirmeyi tavsiye etti. "Bu şekilde, çantanın içerisinde düzen sağlarken dışarıdan "cilalı" görünüyorsun. Şık görüneceksin, toplanmış görüneceksin ve çok daha genç görüneceksin" dedi.

YAPAY ELMAS TAKILARINDAN UZAK DURUN

Bununla birlikte, ne pahasına olursa olsun uzak durulması gereken iki stil vardır - "yapay elmaslar ve süslemeler."

BÜYÜK ÇİÇEK BASKILARI YAŞLI GÖSTERİYOR

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Etkileyicinin bir sonraki stil ipucu, büyük çiçek baskılarından kaçınmak ve bunun yerine "zarif" olanları tercih etmekti. "Elbiselerde, pantolonlarda ve gömleklerde çok sayıda çiçek deseni görüyorsunuz, gerçekten her yerde. Çiçekler her zaman modadır ama bence büyük, hantal, cesur çiçekler sizi çok daha yaşlı gösteriyor."

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"Neden olduğuna dair herhangi bir bilimsel kanıtım yok, ancak genel bir kural olarak, büyük desenlerin o kadar da zarif görünmediğini düşünüyorum." Bunun yerine, Shea'nın kadınlara daha genç bir görünüm için gitmesini önerdiği şey daha küçük, daha incelikli ve "daha zarif" desenlerdir.


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