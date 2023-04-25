Uzmanı bacağınızı yanlış tıraş ettiğinizi paylaştı! Pürüzsüz bacaklar için...

Her kadın cildinin pürüzsüz ve yumuşak olmasını istiyor. Giyilen kıyafetlerden görülen istenmeyen tüyler kişinin kendisini huzursuz hissetmesine neden olabiliyor. Bu sebeple hızlı çözümler sağlayan tıraş bıçakları sıklıkla kullanılıyor. Ancak bacağınızı tıraş ettikten sonra cildinizin kuru ve tahriş olduğunu hissediyorsanız tıraş yönteminiz yanlış olabilir. Dr. Simi Adedeji, insanların defalarca yaptığını gördüğü bazı hataları ve bunları tam olarak nasıl düzeltebileceğinizi açıkladı.

CİLDİNİZİN TAHRİŞ OLMA OLASILIĞINI ARTIRIYOR

Doktor, her şeyden önce duşa girer girmez tıraş bıçağını almamalısın, dedi. "Kuru olanı kesmek daha zordur çünkü kılı kesmek için daha fazla kesme kuvvetine ihtiyacınız vardır ve daha fazla kuvvet kullanmak, cildinizi tahriş etme olasılığınızın çok daha yüksek olduğu anlamına gelir.

"Daha iyi bir tıraş için, cildi nemlendirin ve duştan iki ila dört dakika sonra veya hemen ardından tıraş olun. Sıcak su tüylerinizi yumuşatarak daha kolay çıkarılmasını sağlar.

TIRAŞ KREMİ VEYA KÖPÜĞÜ KULLANIN

Ve ne olursa olsun, asla kuru tıraş olmayın. Dr. Simi, kuru tıraş olmanın sadece tüyleri değil, cildinizin en üst tabakasını da çıkarttığını söyledi. Bunun yerine, tıraş bıçağının cildiniz üzerinde kaymasına yardımcı olmak ve tıraş bıçağının yanmasını önlemek için bir tıraş kremi veya köpüğü kullanın.

PÜRÜZSÜZ BACAKLAR İÇİN TIRAŞ BAŞLIĞINI DEĞİŞTİRİN

İpeksi pürüzsüz bacaklar için bir sonraki adım, bıçaklarınızı veya tıraş başlığınızı sık sık değiştirmektir. Körelmiş bıçaklar tüyleri çok daha fazla çeker ve bu da tahrişe neden olabilir. Simi, "Kör bir bıçak kullanmak aynı zamanda aynı bölgeyi tekrar tekrar geçmeniz anlamına gelir çünkü o pürüzsüz yüzeyi elde etmeye çalışıyorsunuz ve bu da cildiniz için iyi bir haber değil" dedi.

BALONU TIRAŞ EDİYOR GİBİ DÜŞÜNÜN

Genel olarak, aynı bölgenin üzerinden bir defadan fazla geçmemelisiniz - eğer tıraş makineniz yeterince keskinse, hafif bir kaydırma işi görecektir. Ayrıca çok fazla baskı uygulamadığınızdan da emin olmalısınız, çünkü tüylerin yanı sıra deriyi de kazıyabilirsiniz. Doktor, "Bir balonu patlatmadan tıraş etmeye çalıştığınızı hayal edin, cildinize bu kadar nazik davranmak istersiniz" dedi.

CİLDİ GERMEK KIL DÖNMELERİNE NEDEN OLABİLİR

Ve son olarak, tıraş olurken cildi çok fazla germekten kaçının, pürüzsüz sonuçlar alıyormuşsunuz gibi gelebilir ama bu kıl dönmesine neden olabilir, dedi.



