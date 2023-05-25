Uzmanı gri saçlarda kötü görünüme sebep olan hatayı paylaştı! Saçınızı boyamak istemiyorsanız uygulamanız gereken...

Saçların beyazlaması olumsuz durumlar olarak görülse de doğru bakımlar ve saç kesimleri ile gri ve beyaz saçlar oldukça bakımlı görünebiliyor. Yaşı konusunda kısıtlanmak istemeyen kadınlar beyaz saçlarını kucaklayarak doğal görünümleriyle de bakımlı olabileceklerini gösteriyor. Ancak saç boyasından sonra beyaz saçları bırakma fikri bakımsız görüntüler yaratabiliyor.

Kuaför Glam Girl Gabi, kır saçlı bayanlar için önemli bir ipucunu YouTube hesabında paylaştı. Glam Girl Gabi, grileri saç boyasıyla kapatmaya karşı olmasa da, bir kadının saçları ne kadar beyazsa, yeniden büyüme çizgisinin o kadar belirgin olduğunu açıkladı. Saç stilisti, riske girmek ve griyi kucaklamak isteyenler için kadınların kaçınması gereken büyük bir hatayı ve bunun yerine ne yapılması gerektiğini paylaştı.

SAÇINIZI KÜLLENDİREREK BAŞLAYIN

“Saçınızı boyamaktan vazgeçmek istiyorsanız size verebileceğim en büyük tavsiye, saçınızı külleyerek başlamaktır. Bir numaralı hata, gri saçınızla tezat oluşturan sıcak bir saç rengine sahip olmaktır. "Kestane gibi sıcak tonlu kahverengiler ve hatta bal gibi sıcak tonlu sarışınlar bile gri ile büyük bir kontrast oluşturuyor çünkü ton olarak zıtlar."

SICAK RENKLER KÖTÜ GÖRÜNÜME SEBEP OLUYOR

Grinin soğuk bir renk olduğunu, bu nedenle sıcak bir rengin yanına konulursa "gerçekten kötü göründüğünü" açıkladı. Bu yüzden uzmana göre, gri saça geçiş yapmanın püf noktası, saçınızı boyamayı bırakmadan önce biraz soğuk tonlara boyamak.

Gabi,"Örneğin saçınız sıcak, sütlü çikolata kahvesiyse ve ardından grileriniz gelirse, büyük bir kontrast olur ve gözün odaklanacağı tek şey bu olur. Mantar kahvesi rengine geçiş yapmak veya kül grisi vurguları koyu kahverengi küllü düşük ışıklarla karıştırmak, değişikliği ustaca yapmanın harika bir yoludur." dedi. Uzman, doğal griyi karıştırmanın esasen "çeşitli koyu ve açık küllü tonları karıştırmak" olduğunu açıkladı.

