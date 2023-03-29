Uzmanı uyardı: Sakın bu hatayı yapmayın! İftarda uygulamanız gereken beslenme düzeni

Sağlıklı beslenmenin vücut direnci ve sağlığı hakkındaki önemi her fırsatta belirtiliyor. Bu sebeple 'Ramazan ayında nasıl beslenilmeli?' sorusu sıklıkla aratılan konular arasında yer alıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nuray Altınkum, Ramazan ayında alınabilecek basit önlemlerle sağlıklı ve çok daha rahat geçirmenin mümkün olabileceğini söyleyerek, dikkat edilmesi geren hususlarda bilgi verdi.

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTMAK BÜYÜK PROBLEMLERE NEDEN OLABİLİR

Halk arasında beslenme konusunda doğru olarak bilinen birçok yanlış, sağlığı olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle Ramazan ayında öğün sayısının düşmesiyle değişen beslenme düzeni, dikkat edilmediği takdirde birçok risk faktörü oluşturuyor. Dengeli beslenmeyle birlikte bol su tüketimi hayati önem taşırken, sahura kalkmadan tutulan oruçların büyük problemlere neden olabileceğini ifade eden Altınkum, bu ayı bedenen ve ruhen arınma dönemi olarak adlandırılabileceklerini dile getirdi.

SAHURDA HAMUR İŞİ VE YAĞLI YİYECEKLERDEN UZAK DURUN

Ramazan ayında kesinlikle sahur yapılmasını tavsiye ettiğini söyleyen Altınkum, "Sahurda daha çok hamur işi ve yağda kızartılmış ürünler yerine sizi uzun süre tok tutacak süt, yoğurt, yumurta omega-3 kaynağı badem, fındık, ceviz gibi ürünlerin tüketimini aynı zamanda ekmek olarak da tam tahıllı ürünlerin tüketimini tavsiye ediyorum.

İFTARDA SUYU YUDUM YUDUM İÇİN

İftarda orucunuzu açarken bir bardak suyu yudum yudum içmenizi tavsiye ediyoruz. Sonrasında bir kepçe çorba içip 15 dakika ara vermenizi tavsiye ediyoruz. Bunun sebebi midede dolgunluk, şişkinlik ve hazımsızlık problemlerini önlemektir. İftarda daha sonrasında ana yemeğe geçerken yemeklerimizi küçük lokmalar halinde ve iyice çiğnemeye dikkat ediyoruz. Ana yemeklerimizi kızartılmış hamur işi yiyeceklerden oluşmasından ziyade daha çok sebze yemekleri, et yemekleri olmasını tavsiye ediyoruz. Bunları pişirirken de haşlama, ızgara, fırında olmasına dikkat etmenizi öneriyoruz" dedi.

"İFTAR İLE SAHUR ARASINDA SU TÜKETİN"

Altınkum, "Bağırsak sisteminin iyi çalışması, bizi tok tutması ve kan şekerimizi hızlı yükseltmesini önlemesi açısından da her iftar sofrasında salataya yer vermenizi tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda Ramazan ayında su tüketimi çok azalır, bu da sindirim sisteminin yavaş çalışmasına ve bazı problemlere sebep olur. Ramazan ayında iftarla sahur arasında kişiden kişiye değişmekle beraber 2 ila 2,5 litre su tüketimini tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda herhangi bir rahatsızlığı yoksa tansiyon gibi, mide rahatsızlığı gibi; bir şişe maden suyu içilmesini tavsiye ediyoruz. Ramazan ayında hem bireylerin kendilerini daha dinç hissetmesi, hem sindirim problemlerini önlemesi açısında iftardan 1,5 saat sonra yarım saat yürüyüş tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

(İHA)

