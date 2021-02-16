Uzmanı yanıtladı: Cinsel ilişki sırasında kaç kalori yakılır?

Bir doktor, bir saat süren sevişmenin kaç kalori yaktığını açıkladı. TikTok’ta @faithfulcoc adlı hesabın sahibi Dr. Faith Coats “Kalori yakmanın şaşırtıcı yolu” başlığı ile bir video paylaştı.

Doktor, bir saatlik sevişmenin 100 kalori yaktığı bilgisini “Aslında daha fazla” diyerek düzeltti. Ardından doktor “100 kaloriyi 30 dakikada yakarsınız. Dışarı çıkın ve biraz kalori yakın” dedi.

4 MİLYONA YAKIN KİŞİ İZLEDİ

Video 3.6 milyondan fazla izlendi, 800 bin beğeni, 18 bin yorum aldı ve 54 bin kez paylaşıldı. Birçok insan seksin genellikle bir saat sürmediğini söyleyerek “Kimse bu kadar dayanamaz” dedi.

"İKNA OLMADIM"

Bir kullanıcı “Bütün erkeklerin 30 dakikadan daha fazla dayandığını mı düşünüyorsunuz? HAHAHAH” yorumunda bulundu, başka bir kullanıcı da onu “Sırt üstü yatsanız bile mi? Hımm çok ikna olmadım” diye yanıtladı.

“Peki ya 2 dakikada?” diye gelen soruları doktor “muhtemelen kalbiniz hızlanır” şeklinde yanıtladı. Birçok yorumda TikTok kullanıcıları partnerlerini etiketledi.

Dr. Coats, insanların seksin zaten 100 kalori yakacak kadar uzun sürmediği yönündeki yorumları başka bir videoda ele aldı: “Erkekler yatakta ne kadar dayanır?”

Dr. Coats paylaştığı videoda “Bu videodaki yorumlar çok komik, o halde biraz araştırma yapalım. Görünen o ki, orgazmın ortalama süresi altı dakika civarında.