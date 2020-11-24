Uzmanından "Efsane Cuma" ile ilgili dikkat çeken uyarı

Şirket açıklamasına göre, küresel salgın ve uygulanan karantina önlemlerinin küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisine rağmen yıllık Efsane Cuma perakende satış geleneğinin bu yıl da popüler olması bekleniyor. Birçok mağaza indirimlerini sadece bir günle sınırlamak yerine, kasım ayı boyunca Efsane Cuma kampanyaları düzenlemeye başladı.

EFSANE CUMA'LAR DOLANDIRICILARI DA HAREKETE GEÇİRİYOR

Kovid-19 salgını ve bunun sonucunda ortaya çıkan sosyal mesafe kuralları, bu yıl Efsane Cuma'yı ağırlıklı olarak çevrim içi ortama taşıyacak. Çevrim içi perakendeciler fiziksel mağazalardaki potansiyel temastan ve kalabalıklardan kaçınan tüketiciler için ideal pazar yerlerine dönüşüyor, bu da çevrim içi alışverişte artışı beraberinde getiriyor. Bu, kötü niyetli kullanıcılara kötü amaçlı yazılımları bulaştırmak, kimlik hırsızlığı yapmak ve kredi kartı bilgilerini çalmak için her zamankinden daha fazla potansiyel hedef sunuyor. Özellikle popüler markaların indirim kampanyalarını taklit eden, akıllıca tasarlanmış kimlik avı dolandırıcılıkları neredeyse gerçeğinden ayırt edilemez hale geldi.