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  4. Uzmanından "Efsane Cuma" ile ilgili dikkat çeken uyarı

Uzmanından "Efsane Cuma" ile ilgili dikkat çeken uyarı

24.11.2020 13:48 | Son Güncelleme:
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Uzmanından "Efsane Cuma" ile ilgili dikkat çeken uyarı

Kaspersky, Efsane Cuma kapsamında düzenlenen kampanyalarla ilgili kullanıcılara siber güvenlik uyarısında bulundu.

Şirket açıklamasına göre, küresel salgın ve uygulanan karantina önlemlerinin küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisine rağmen yıllık Efsane Cuma perakende satış geleneğinin bu yıl da popüler olması bekleniyor. Birçok mağaza indirimlerini sadece bir günle sınırlamak yerine, kasım ayı boyunca Efsane Cuma kampanyaları düzenlemeye başladı.

EFSANE CUMA'LAR DOLANDIRICILARI DA HAREKETE GEÇİRİYOR

Kovid-19 salgını ve bunun sonucunda ortaya çıkan sosyal mesafe kuralları, bu yıl Efsane Cuma'yı ağırlıklı olarak çevrim içi ortama taşıyacak. Çevrim içi perakendeciler fiziksel mağazalardaki potansiyel temastan ve kalabalıklardan kaçınan tüketiciler için ideal pazar yerlerine dönüşüyor, bu da çevrim içi alışverişte artışı beraberinde getiriyor. Bu, kötü niyetli kullanıcılara kötü amaçlı yazılımları bulaştırmak, kimlik hırsızlığı yapmak ve kredi kartı bilgilerini çalmak için her zamankinden daha fazla potansiyel hedef sunuyor. Özellikle popüler markaların indirim kampanyalarını taklit eden, akıllıca tasarlanmış kimlik avı dolandırıcılıkları neredeyse gerçeğinden ayırt edilemez hale geldi.

KULAĞA GERÇEK OLMAYACAK KADAR İYİ GELİYORSA ŞÜPHELENİN

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout, tüketicilerin tetikte olması gerektiğini belirterek, "Önceki yıllarda olduğu gibi, sahte siteler 2019'da ortaya çıkanlardan daha karmaşık hale geldikçe büyük bir endişe kaynağı olacak. Alışveriş yapanların dikkat etmesi gereken en önemli ipucu gerçek olamayacak kadar iyi tekliflere dikkatle yaklaşmaktır. Bir şey kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa emin olun ki öyledir. Örneğin, birilerinin bir akıllı televizyonu size yüzde 80 indirimle sunma ihtimali çok düşüktür. Dikkat ve ekstra ihtiyat, çevrim içi alışverişe düşkün herkes için alışkanlığa dönüşmeli. Bilgisayar korsanları salgınla ilgili belirsizlikten yararlanmaya devam ettikçe Efsane Cuma'ya katılmak isteyen kullanıcılar daha fazla güvenlik bilincine sahip olmalı." ifadelerini kullandı.

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''GÜVENLİK GÜNCELLEMELERİNİ UYGULADIĞINIZDAN EMİN OLUN''

Kaspersky, çevrim içi alışveriş yapanlara Efsane Cuma döneminde şunları öneriyor:

  • İşletim sisteminize ve uygulamalarınıza gerekli güvenlik güncellemelerini uyguladığınızdan emin olun. Yalnızca güvenli siteleri kullanın. 'HTTPS://' ile başlayan bir URL arayın. Güvenli anlamına gelen 'S' harfine dikkat edin.

  • Ayrıca web tarayıcısının adres çubuğunda kapalı bir asma kilit olup olmadığına bakın. Her çevrimiçi site için harflerin, sayıların ve özel karakterlerin karışımından oluşan ve en az 15 karakter uzunluğunda rastgele ve benzersiz bir şifre kullanın. e-postalardaki rastgele bağlantıları tıklamayın. Kimlik avı sitesine gitme riskinden kaçınmak için adresi kendiniz yazmanız her zaman daha iyidir. Bir teklif karşı koyulamayacak kadar iyi görünüyorsa emin olmak için bağlantıyı tıklamak yerine doğrudan web sitesine giderek teklifi bulun. Bildiğiniz veya duyduğunuz tanıdık sitelerde kalmaya çalışın.

  • Yeni bir satıcıdan alışveriş yapmadan önce dikkatlice araştırın. Sitede bir e-posta, telefon numarası, adres ve iade politikası arayın. Mobil cihazınızı çevrim içi alışverişler için kullanırken dikkatli olun. Genellikle telefon dostu oldukları için kullanılan kısaltılmış URL'ler, sizi fark ettirmeden riskli bir siteye yönlendirebilir.

  • Çevrim içi alışveriş gibi gizli işlemler için güvenilmeyen halka açık Wi-Fi bağlantı noktalarını kullanmaktan kaçının. Çocuklarınızın çevrim içi hesaplarınıza, kredi kartı ve banka bilgilerinize erişemeyeceklerinden emin olun. Verilerinizi düzenli olarak yedekleyin. Olağan dışı durumları veya dolandırıcılık faaliyetlerini hemen fark ettiğinizden emin olmak için hesaplarınızı düzenli olarak kontrol edin. Güvenilir güvenlik yazılımlarıyla tüm cihazlarınızın güvenliğini sağlayın.

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