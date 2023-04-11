HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Uzmanlar sağlıklı bildiğimiz yiyeceklere karşı uyardı! Kalp damarlarını tıkıyor, kolesterolü yükseltiyor

Uzmanlar sağlıklı bildiğimiz yiyeceklere karşı uyardı! Kalp damarlarını tıkıyor, kolesterolü yükseltiyor

11.04.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolesterol, kalp hastalıkları yediğimiz yiyeceklerden doğrudan etkilenen hastalıklar olarak biliniyor. Bu hastalıklara sahip olan veya risk altında olan kişilerin tükettiği yiyeceklere ekstra dikkat etmesi gerekiyor. Sağlıklı olduğunu düşünerek yediğimiz birçok yiyeceğin içerisinde doymuş yağ ve şeker bulunuyor. Bu da kolesterol seviyelerini yükselterek kalp hastalıklarına zemin oluşturuyor. Uzmanlar kolesterolü yükseltebilecek yiyecekleri sıraladı.

Uzmanlar sağlıklı bildiğimiz yiyeceklere karşı uyardı! Kalp damarlarını tıkıyor, kolesterolü yükseltiyor

Kolesterolü yükselten yiyeceklerin sadece hamur işi, işlenmiş et, fast food olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Günlük hayatta sıklıkla yediğimiz ve sağlık için oldukça faydaları bulunan bazı yiyecekler de kolesterol seviyelerinin yükselmesine neden olabilir. Beslenme Uzmanı Rob Hobson, sağlıklı yiyeceklerin de sessizce yüksek kolesterolünüzü yükseltebileceğini paylaştı.

KOLESTEROLÜ YÜKSELTEN YİYECEKLER

HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI

Yeni Proje - 2023-04-11T092010.219

Lezzetten ödün vermeyen daha sağlıklı bir yağ alternatifi olarak etiketlenen hindistancevizi yağı, bir çorba kaşığı 10 gram kadar doymuş yağ içerir. Hobson şunları söyledi: "Hindistan cevizi yağının iyi ve kötü kolesterol seviyelerini, zeytin veya kanola gibi diğer bitki bazlı yağlardan daha fazla yükselttiği gösterildi.

"Sağlığınız için en iyi yağ zeytinyağıdır - birçok araştırma zeytinyağını iyi kalp sağlığıyla ilişkilendirmiştir - ve aktif olarak LDL (kötü) kolesterolü düşürür ve HDL (iyi) kolesterolü yükseltir."

KARİDES VE YUMURTA

Yeni Proje - 2023-04-11T092020.770

Yaklaşık 140 gram karides 210 mg kolesterol içerirken, büyük bir yumurta yaklaşık 240 mg kolesterol içerir. Hobson şunları söyledi: “Çoğu insanın karides ve yumurta gibi gıdalarda doğal olarak bulunan kolesterolü azaltması gerekmiyor. Ancak ailesel hiperkolesterolemisi (FH), yüksek kolesterolü veya yüksek kardiyovasküler hastalık riski olan kişiler gibi bazı kişiler için, yiyeceklerden alınan kolesterol düzeylerini günde 300 mg'ı (insanlarda 200 mg) aşmamaları önerilir.”

Uzmanlara göre, yumurtalar haftada üç veya dört ile sınırlandırılmalı ve karidesler haftada bir veya iki kez tüketilmelidir.

GRANOLA VE SAĞLIKLI BARLAR

Yeni Proje - 2023-04-11T092033.584

Genellikle sağlıklı bir kahvaltı alternatifi veya atıştırmalık olarak etiketlenen granola ve sağlıklı barlar, tam markaya bağlı olarak çok yüksek miktarda şeker içerebilir. Hobson şunları söyledi: "Malzeme listesinde şeker yazmayabilir, ancak şeker bal veya meyve şurubu gibi diğer birçok kılıktan birinde olabilir. Çok fazla şeker yediğinizde, karaciğeriniz daha fazla LDL (kötü) kolesterol üretir ve HDL (iyi) kolesterol miktarını düşürür. Yediğiniz şekerden gelen ekstra kaloriler, kolesterol sağlığınızda rol oynayan kan yağları olan trigliseritlerde de artışa neden olur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ALS hastalığında bu durumlara dikkat! Her şey böyle başlıyor...ALS hastalığında bu durumlara dikkat! Her şey böyle başlıyor...
Bayraktar'dan dikkat çeken ABD ve İsrail sözleri: İlk kim yapacak?Bayraktar'dan dikkat çeken ABD ve İsrail sözleri: İlk kim yapacak?
6'lı masadan İnce'ye tepki! İlk kez bu kadar net konuştu6'lı masadan İnce'ye tepki! İlk kez bu kadar net konuştu
Anahtar Kelimeler:
hindistan cevizi yağı yumurta karides kolesterol kolesterol yüksekliği doymuş yağ kalp damar hastalıkları yiyecek

En Çok Okunan Haberler

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

İl başkanından liste tepkisi: Milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri üstlenmek istemiyorum

İl başkanından liste tepkisi: Milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri üstlenmek istemiyorum

Hüseyin Baş seçimlerden çekildiklerini açıkladı!

Hüseyin Baş seçimlerden çekildiklerini açıkladı!

Memleket Partisi, dans eden adayıyla ilgili hemen harekete geçti

Memleket Partisi, dans eden adayıyla ilgili hemen harekete geçti

Fenerbahçe kazandı, puan durumu alev aldı!

Fenerbahçe kazandı, puan durumu alev aldı!

Canlı yayında 'çift maaş' açıklaması! "Böyle bir durum..."

Canlı yayında 'çift maaş' açıklaması! "Böyle bir durum..."

İlginizi Çekebilir

Öğretmenleri rol yaptığını düşündü! 5 yaşındaki çocuk vefat etti

Öğretmenleri rol yaptığını düşündü! 5 yaşındaki çocuk vefat etti

Cinsiyetsiz evlilik içindeydi! “Bir penis fotoğrafı görünce...”

Cinsiyetsiz evlilik içindeydi! “Bir penis fotoğrafı görünce...”

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kimse inanmıyor ama o bir kamyon şoförü! Müstehcen pozları ile...

Kimse inanmıyor ama o bir kamyon şoförü! Müstehcen pozları ile...

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.