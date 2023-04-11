Uzmanlar sağlıklı bildiğimiz yiyeceklere karşı uyardı! Kalp damarlarını tıkıyor, kolesterolü yükseltiyor

Kolesterolü yükselten yiyeceklerin sadece hamur işi, işlenmiş et, fast food olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Günlük hayatta sıklıkla yediğimiz ve sağlık için oldukça faydaları bulunan bazı yiyecekler de kolesterol seviyelerinin yükselmesine neden olabilir. Beslenme Uzmanı Rob Hobson, sağlıklı yiyeceklerin de sessizce yüksek kolesterolünüzü yükseltebileceğini paylaştı.

KOLESTEROLÜ YÜKSELTEN YİYECEKLER

HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI

Lezzetten ödün vermeyen daha sağlıklı bir yağ alternatifi olarak etiketlenen hindistancevizi yağı, bir çorba kaşığı 10 gram kadar doymuş yağ içerir. Hobson şunları söyledi: "Hindistan cevizi yağının iyi ve kötü kolesterol seviyelerini, zeytin veya kanola gibi diğer bitki bazlı yağlardan daha fazla yükselttiği gösterildi.

"Sağlığınız için en iyi yağ zeytinyağıdır - birçok araştırma zeytinyağını iyi kalp sağlığıyla ilişkilendirmiştir - ve aktif olarak LDL (kötü) kolesterolü düşürür ve HDL (iyi) kolesterolü yükseltir."

KARİDES VE YUMURTA

Yaklaşık 140 gram karides 210 mg kolesterol içerirken, büyük bir yumurta yaklaşık 240 mg kolesterol içerir. Hobson şunları söyledi: “Çoğu insanın karides ve yumurta gibi gıdalarda doğal olarak bulunan kolesterolü azaltması gerekmiyor. Ancak ailesel hiperkolesterolemisi (FH), yüksek kolesterolü veya yüksek kardiyovasküler hastalık riski olan kişiler gibi bazı kişiler için, yiyeceklerden alınan kolesterol düzeylerini günde 300 mg'ı (insanlarda 200 mg) aşmamaları önerilir.”

Uzmanlara göre, yumurtalar haftada üç veya dört ile sınırlandırılmalı ve karidesler haftada bir veya iki kez tüketilmelidir.

GRANOLA VE SAĞLIKLI BARLAR

Genellikle sağlıklı bir kahvaltı alternatifi veya atıştırmalık olarak etiketlenen granola ve sağlıklı barlar, tam markaya bağlı olarak çok yüksek miktarda şeker içerebilir. Hobson şunları söyledi: "Malzeme listesinde şeker yazmayabilir, ancak şeker bal veya meyve şurubu gibi diğer birçok kılıktan birinde olabilir. Çok fazla şeker yediğinizde, karaciğeriniz daha fazla LDL (kötü) kolesterol üretir ve HDL (iyi) kolesterol miktarını düşürür. Yediğiniz şekerden gelen ekstra kaloriler, kolesterol sağlığınızda rol oynayan kan yağları olan trigliseritlerde de artışa neden olur.

