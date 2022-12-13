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Uzmanlar uyarıyor! Severek yediğiniz tavuk ölümcül sonuçlara neden olabilir

13.12.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tavuk en sevilen gıdalar arasında bulunuyor. Özellikle kış aylarında daha sık yenilmeye başlanan tavuğun her tarifi sevilerek tüketilse de sağlık için çok riskli sonuçlara yol açabiliyor. Uzmanlar tavuklarda bulunan salmonella bakterisinin ölümcül olabileceğini belirterek uyarıyor.

Uzmanlar uyarıyor! Severek yediğiniz tavuk ölümcül sonuçlara neden olabilir

Tavuk kırmızı ete göre çok daha uygun bir tercih olduğu için özellikle dışarıda yenilen yemeklerde genellikle tavuk tercih ediliyor. Öğrenci dostu olarak görülen hazır tavuklar ekonomik ve lezzetli olsa da sağlığı tehdit edebiliyor. Dürümler ve sandviçler de dahil olmak üzere yemeye hazır tavuğun, İngiltere ve Avrupa'yı kasıp kavuran uzun süredir devam eden bir salmonella salgınının arkasında olduğu düşünülüyor.

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Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre İngiltere'de 81 kişiye bakteri bulaştı ve biri öldü. Finlandiya daha fazla vaka kaydetti. Toplamda 89 kişiye bulaşan bakteri beş kişinin sepsis nedeniyle hastaneye kaldırılmasına neden oldu.

SALMONELLA DIŞKI YOLUYLA BULAŞABİLİR

Salmonella bakterileri kümes hayvanlarının ve çiftlik hayvanlarının midelerinde bulunur. Kuşlar ve hayvanlar, yem yoluyla, kuluçkahanelerde veya kesim ve işlemenin de enfeksiyonu yayabileceği mezbahalara giderken dışkı yoluyla enfekte olabilir. 2.000'den fazla salmonella türü vardır ve bunların en öldürücüsü, özellikle bebekler ve yaşlılar için hayatı tehdit edici olabilir.

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SALMONELLA BELİRTİLERİ

Hastalar tipik olarak ishal, ateş ve mide kramplarından muzdariptir. En şiddetli vakalarda sepsis ve böbrek yetmezliği meydana gelebilir.

HAZIR TAVUK ÜRÜNLERİ RİSKLİ

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Fransa, Almanya, İrlanda ve Hollanda dahil olmak üzere tüm Avrupa'ya yayılan salmonella türü, bugüne kadar toplam 19 kişiyi hastaneye kaldıran Mbandaka ST413'tür. ECDC, "Vaka görüşmelerinden ve geriye dönük incelemelerden elde edilen bilgilere dayanarak, çalışma hipotezi, olası enfeksiyon araçları olarak kontamine tavuk eti içeren ve başka bir olası araç olarak taze satılan tavuk içeren, yemeye hazır tavuk ürünleridir" dedi.

DİLİMLENMİŞ TAVUK ÜRÜNLERİNDE YÜKSEK ORANDA BAKTERİ BULUNDU

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ECDC, Birleşik Krallık'ta analiz edilen 26 vakadan 18'inin (yüzde 69,2) semptomların başlamasından önceki hafta içinde yemeye hazır tavuk ürünleri yediğini söyledi. "En önemlisi, sandviçlerde ve dürümlerde kullanılan dilimler/parçalar gibi tavuk ürünleri, ulusal beslenme anketi verilerine kıyasla beklenenden daha yüksek oranda rapor edildi."

SALMONELLA İÇEREN ÜRÜNLERİN ÜRETİMLERİNDE SORUN OLABİLİR

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Prof Pennington, tavuk yeminin potansiyel bir Salmonella Mbandaka ST413 kaynağı olabileceğini söyledi. İşlendikten ve pişirildikten sonra yemeye hazır tavuk ürünlerinin "içlerinde canlı salmonella içermemesi gerektiğini" açıkladı. Prof Pennington, "Enfektif bir Salmonella dozu genellikle yüksektir, bu nedenle tüketime hazır ürünlerde enfeksiyona neden olabilecek miktarlarda bulunması, üretimlerinde bir sorun olduğunu düşündürür" diye ekledi.

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