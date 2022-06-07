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Uzmanlar uyarıyor! Sıklıkla yapıyorsunuz ama sağlığınızı mahvediyor

07.06.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her insanın duş alma alışkanlıkları farklılık gösteriyor. Birçok kişi duşta işemenin normal olduğunu düşünse de bunu yapmak sağlığınızı oldukça olumsuz etkiliyor. Uzmanlar duşta idrar yapmak hakkında uyarılarda bulunuyor.

Uzmanlar uyarıyor! Sıklıkla yapıyorsunuz ama sağlığınızı mahvediyor

Konuşulmayan ama sıklıkla yapılan alışkanlıklar arasında duşta işemek bulunuyor. Duşta işemenin oldukça rahat olduğunu düşünenler bu hareketi sürekli tekrarlıyor. Ancak yapılan bu hareket mesane sağlığınızı olumsuz etkiliyor. ABD’de yaşayan Ürojinekolog Dr Teresa Irwin ayakta dururken mesaneyi doğru bir şekilde boşaltacağını açıkladı. Duşta işemek, beyninizi her su aktığında idrar yapması için uyarıyor. Doktor, bilim adamı Ivan Pavlov'un klasik koşullanma fenomeninin keşfine yol açan köpeklerle yaptığı deneyine atıfta bulundu ve duşta işemeyi zilin çalmasına benzetti.

HER SU SESİ DUYDUĞUNUZDA İŞEMEK İSTEYECEKSİNİZ

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Dr Teresa Irwin, "Duşta işemeyi bırakmalısın. Geçmişte bunun doğru bir ayakta durma pozisyonu olduğundan bahsetmiştim, bu doğru işeme pozisyonu ama bu sadece mesaneyi boşaltmak için. Bunu her zaman yapmak istemezsiniz çünkü olan şey, Pavlov'un köpek eğitimi gibi bir şey. Her seferinde küçük bir zil sesi duyduklarında köpeklerin salyasının akması gibi.” Uzman, "Ve mesaneniz, akan suyu her duyduğunda işemek isteyecektir. Yani, ne zaman ellerinizi ve bulaşıkları yıkasanız, mesaneniz deyim yerindeyse salya akacaktır. gidip işemek istiyor." diye ekledi.

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