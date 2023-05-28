HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Uzmanlara göre kolayca uyumanızı sağlayacak 5 yiyecek! Uyku kalitesini artırıyor

Uzmanlara göre kolayca uyumanızı sağlayacak 5 yiyecek! Uyku kalitesini artırıyor

28.05.2023 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyku problemleri gün içerisinde yorgunluğa ve dikkat dağınıklığına neden olabiliyor. En büyük uyku problemi olarak bilinen uykusuzluğa çözüm aranıyor. Uyumak için ne yapılır sorusunu araştıranlar için kolayca uyumayı sağlayacak 5 yiyecek bulunuyor.

Uzmanlara göre kolayca uyumanızı sağlayacak 5 yiyecek! Uyku kalitesini artırıyor

Uykuya dalmak birçok kişi için oldukça büyük bir problem. Uykuya dalmakta zorluk çekenlerin bu sorun nedeniyle sosyal yaşamlarında zararlı etkiler görebiliyor. Yapılan araştırmalar sağlıklı bir yaşam için günde 6-8 saat arası uyunması gerektiğini belirtiyor. Beslenme uzmanı Gabi Zaromskyte, diyet ve uyku arasındaki ilişkinin iki taraflı olduğunu söyleyerek sağlıklı bir uyku için doğru beslenme tarzını açıkladı.

Ekran görüntüsü 2023-05-28 224119

"Yediğimiz ve içtiklerimiz uykumuzu etkiler, aynı zamanda uykunun kalitesi ve süresi de yemek seçimlerimizi etkileyebilir. Bilimsel araştırma, beslenme seçimlerinin bilişsel işlev, ruh hali ve genel fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki önemli etkisine giderek daha fazla ışık tutuyor. Yiyecek ve içecek alımımızın kalitesi ve zamanlaması, uyku-uyanıklık döngümüzü düzenlemede kritik bir rol oynayan melatonin gibi uykuyu düzenleyen hormonların üretimini etkileyebilir"

UYKUYA DALMAYI KOLAYLAŞTIRAN YİYECEKLER

1- PEYNİR

Yeni Proje - 2023-05-28T223431.221

Artis, "Peynir, bize kabuslar verdiğine inanıldığı için kötü bir üne sahip, ama aslında tam tersi. Peynir ve diğer süt ürünleri, daha kolay uyumamıza yardımcı olan bir amino asit olan triptofan ve stresi azaltmaya yardımcı olan kalsiyum içerir." dedi.

2- KİRAZ

Yeni Proje - 2023-05-28T223439.206

Artis, doğal olarak oluşan melatonin içeren gıdaların sizin için bir fark yaratıp yaratmadığını öğrenmek için kirazları, özellikle de melatonin üretimini doğal olarak artırdığı bulunan ekşi kirazları denemenizi öneriyor. Zaromskyte, çeşitli araştırmalar sonucunda kiraz veya vişne suyu tüketildiğinde uyku kalitesi ve süresinde önemli gelişmeler olduğunu söylüyor.

3- MUZ

Yeni Proje - 2023-05-28T223450.090

Artis, muzların mükemmel bir magnezyum, potasyum ve triptofan kaynağı olduğunu söylüyor. Başka bir deyişle, uykuyu desteklemek söz konusu olduğunda harika bir seçim. "Muzların uyku için pek çok harika özelliği olsa da, tüm meyveler de şeker içerir, bu nedenle yatmadan önce buna dikkat edin" diyor. "İdeal bir akşam içeceği yapmak için muzlu soya sütünü deneyin."

4- BADEM

Yeni Proje - 2023-05-28T223513.984

Artis, "Badem, hem uykuyu hem de kas gevşemesini destekleyen mükemmel bir kalsiyum ve magnezyum kaynağıdır" diyor. "Magnezyum ayrıca melatonin düzeylerini düzenlemeye ve kan şekeri düzeylerini gece boyunca sabit tutmaya yardımcı olur."

5- MAGNEZYUM AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER

Yeni Proje - 2023-05-28T223605.752

Zaromskyte, önemli bir mineral olan magnezyumun uyku düzeninde çok önemli bir rol oynadığı ve uyku kalitesini ve süresini etkileyebileceğini söylüyor. "Uykuya etki eden nörotransmitterlerin ve hormonların üretimi ve düzenlenmesinde rol oynayanlar da dahil olmak üzere vücuttaki 300'den fazla enzimatik reaksiyonda yardımcı faktör olarak işlev görür."

Uyku kalitesini iyileştirmeye yardımcı olduğu belirtilen bazı magnezyum açısından zengin yiyecekler arasında kabak çekirdeği, ıspanak, badem ve bitter çikolata (sağlık artırıcı antioksidanlarla da doludur) bulunur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Resmen şifa kaynağı! Balıktan 7 bin kat fazla omega-3 içeriyorResmen şifa kaynağı! Balıktan 7 bin kat fazla omega-3 içeriyor
Erdoğan 'Herkes sandığa gitmeli' deyip çağrıda bulundu!Erdoğan 'Herkes sandığa gitmeli' deyip çağrıda bulundu!
İstanbul'da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk, annesi, ablası ve komşusunu öldürdüİstanbul'da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk, annesi, ablası ve komşusunu öldürdü
Anahtar Kelimeler:
magnezyum muz peynir uykusuzluk Kiraz badem uyku uzman yiyecek uyumak için ne yapılır

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal hakkında suç duyurusu! Oy kullanırken...

Fatih Portakal hakkında suç duyurusu! Oy kullanırken...

Geçici seçim sonuçları açıklandı! "Cumhurbaşkanı seçilmiştir"

Geçici seçim sonuçları açıklandı! "Cumhurbaşkanı seçilmiştir"

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

Tamamen transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

Tamamen transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

Sandıkların yüzde 100'e yakını açıklandı!

Sandıkların yüzde 100'e yakını açıklandı!

İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu'na Ronaldo ve Messi göndermesi!

İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu'na Ronaldo ve Messi göndermesi!

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.