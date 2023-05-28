Uzmanlara göre kolayca uyumanızı sağlayacak 5 yiyecek! Uyku kalitesini artırıyor

Uykuya dalmak birçok kişi için oldukça büyük bir problem. Uykuya dalmakta zorluk çekenlerin bu sorun nedeniyle sosyal yaşamlarında zararlı etkiler görebiliyor. Yapılan araştırmalar sağlıklı bir yaşam için günde 6-8 saat arası uyunması gerektiğini belirtiyor. Beslenme uzmanı Gabi Zaromskyte, diyet ve uyku arasındaki ilişkinin iki taraflı olduğunu söyleyerek sağlıklı bir uyku için doğru beslenme tarzını açıkladı.

"Yediğimiz ve içtiklerimiz uykumuzu etkiler, aynı zamanda uykunun kalitesi ve süresi de yemek seçimlerimizi etkileyebilir. Bilimsel araştırma, beslenme seçimlerinin bilişsel işlev, ruh hali ve genel fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki önemli etkisine giderek daha fazla ışık tutuyor. Yiyecek ve içecek alımımızın kalitesi ve zamanlaması, uyku-uyanıklık döngümüzü düzenlemede kritik bir rol oynayan melatonin gibi uykuyu düzenleyen hormonların üretimini etkileyebilir"

UYKUYA DALMAYI KOLAYLAŞTIRAN YİYECEKLER

1- PEYNİR

Artis, "Peynir, bize kabuslar verdiğine inanıldığı için kötü bir üne sahip, ama aslında tam tersi. Peynir ve diğer süt ürünleri, daha kolay uyumamıza yardımcı olan bir amino asit olan triptofan ve stresi azaltmaya yardımcı olan kalsiyum içerir." dedi.

2- KİRAZ

Artis, doğal olarak oluşan melatonin içeren gıdaların sizin için bir fark yaratıp yaratmadığını öğrenmek için kirazları, özellikle de melatonin üretimini doğal olarak artırdığı bulunan ekşi kirazları denemenizi öneriyor. Zaromskyte, çeşitli araştırmalar sonucunda kiraz veya vişne suyu tüketildiğinde uyku kalitesi ve süresinde önemli gelişmeler olduğunu söylüyor.

Artis, muzların mükemmel bir magnezyum, potasyum ve triptofan kaynağı olduğunu söylüyor. Başka bir deyişle, uykuyu desteklemek söz konusu olduğunda harika bir seçim. "Muzların uyku için pek çok harika özelliği olsa da, tüm meyveler de şeker içerir, bu nedenle yatmadan önce buna dikkat edin" diyor. "İdeal bir akşam içeceği yapmak için muzlu soya sütünü deneyin."

4- BADEM

Artis, "Badem, hem uykuyu hem de kas gevşemesini destekleyen mükemmel bir kalsiyum ve magnezyum kaynağıdır" diyor. "Magnezyum ayrıca melatonin düzeylerini düzenlemeye ve kan şekeri düzeylerini gece boyunca sabit tutmaya yardımcı olur."

5- MAGNEZYUM AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER

Zaromskyte, önemli bir mineral olan magnezyumun uyku düzeninde çok önemli bir rol oynadığı ve uyku kalitesini ve süresini etkileyebileceğini söylüyor. "Uykuya etki eden nörotransmitterlerin ve hormonların üretimi ve düzenlenmesinde rol oynayanlar da dahil olmak üzere vücuttaki 300'den fazla enzimatik reaksiyonda yardımcı faktör olarak işlev görür."

Uyku kalitesini iyileştirmeye yardımcı olduğu belirtilen bazı magnezyum açısından zengin yiyecekler arasında kabak çekirdeği, ıspanak, badem ve bitter çikolata (sağlık artırıcı antioksidanlarla da doludur) bulunur.

