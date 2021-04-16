Uzmanlardan anne adaylarına uyarı! Hamilelik döneminde tarama testleri büyük önem taşıyor

Gebeliğin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi ve sağlıklı bir bebeğin dünyaya gelmesi için hamileliğin belirli haftalarında birtakım farklı tarama testlerinin uygulanması gerektiğini söyleyen Medicana Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Müge Temel, bu testlerle kan uyuşmazlığı, enfeksiyonlar, doğumsal hastalıklar ve büyüme geriliği gibi pek çok sorunun tespit edilmesi ve gerekli müdahalelerin yapılması mümkün olduğunu açıkladı.

GEBELİK SÜRECİNDE ANNE ADAYLARI HANGİ TESTLERİ YAPTIRMALI?

Gebelik boyunca takibindeki hastalara çeşitli testlerin uygulandığını belirten Op. Dr. Müge Temel, testlerin başlangıcının aslında gebeliğin tespit edilmesi evresinde Beta HCG hormonu seviyesinin ölçülmesi ile yapıldığını dile getirerek bu aşamadan sonra gebelik testi pozitif çıkan anne adaylarında genel bir kan testi uygulanarak kan sayımı, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, tiroid hormonu düzeyleri ve bazı vitamin seviyelerinin kontrol edilmesi önerisinde bulundu.

Op. Dr. Müge Temel, “Gebelikte 4-5. haftalarda ultrason muayenesinde gebelik kesesi olması gerektiği şekilde görüntülenebildiği takdirde kesin gebelik teşhisi konulmuş oluyor. Özellikle anne ve baba arasında Rh faktörü uyumsuzluğu söz konusu ise, yani anne Rh negatif, baba Rh pozitif ise kan uyuşmazlığı testi olarak da bilinen indirekt Coombs testi uygulanıyor. Bunların yanında perinatal enfeksiyonlar ve hem anne hem de bebeği etkileyebilen birtakım enfeksiyonlara yönelik gerekli testlerin de yapılması gerekiyor. Ardından ikinci trimesterin başlangıcı ile bebekte kromozom bozukluğu veya büyüme geriliği gibi olasılıklara ilişkin testlere geçiş yapılıyor" dedi.