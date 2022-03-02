Uzmanlardan "hack" uyarısı! Rusya'nın Ukrayna'yı işgali tetikleyebilir

Rusya'nın Ukrayna'yı yönelik başlattığı askeri harekat sürüyor. Bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor ancak, her iki ülke arasında yaşanan siber saldırılar da bir tür savaşa dönüşmüş durumda. Siber güvenlik uzmanları da kullanıcıları çatışmayla bağlantılı tehlikelere karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

The Sun gazetesinin haberine göre bazı uzmanlar, batının Rus bilgisayar korsanlarından saldırılar görebileceği konusunda uyarı yaptı.

"ÖNEMLİ BİR RİSK VAR"

Bir siber kuruluşta çalışan Peter Draper, "Bence, tüm Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları için potansiyel Rus siber tehditlerine karşı önemli bir risk var" dedi.

Açıklamalarına devam eden Draper, önemli bir konuya değinerek, insanların güçlü parolalar seçtiklerinden ve iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirdiklerinden emin olmaları gerektiğini söyledi.

Başka bir uzman isim Hank Schless, "Ukrayna'daki çatışmanın küresel sonuçları var ve çatışma içeren herhangi bir küresel olay gibi bu, tehdit aktörlerinin siber saldırılar gerçekleştirmesi için uygun bir ortam yaratıyor" ifadelerini kullandı.

