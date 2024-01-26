Uzun Mesafe Uçuşlarda Rahat Etme İpuçları

İşte Enuygun uçak bileti uzmanlarından, uçuş keyfinizin olumsuz etkilenmesini önleyip seyahat kalitenizi artıracak birkaç ipucu.
Her ne kadar seyahat ettiğiniz mevsime ve hatta o günkü hava durumuna bağlı olarak şekillenecek olsa da yolculuğa çıkacağınız giysileri doğru tercih etmeniz önemli. Uçaklarda havalandırma ve klima sistemleri uçuş boyunca serin bir atmosfer yaratabiliyor.
Buna uygun olarak özellikle de çocuklu bir yolcuysanız hem kendiniz hem de çocuğunuz için kolay giyilip çıkarılabilen kat kat giysiler tercih edin. Kısa ya da uzun kollu bluz üzerine hırka giymek uygun bir örnek olabilir.
Hem uçak içerisinde hem de öncesi ve sonrası havaalanı ulaşım, valiz teslim alma gibi süreçlerde hızlı hareket edip zamanla yarışmanız gerekebilir. Bu sebeple rahat, mümkünse tabanı destekleyen ortopedik spor ayakkabılara yönelin.
Uzun mesafeli uçuşlarda yorgun düşüp uykuya dalabilirsiniz. Öte yandan zaman geçirmek için de iyi bir alternatif olabileceği için konforlu bir uyku eşlikçisi olarak boyun yastığınızı, kulak tıkacınızı ve ince polar örtünüzü de yanınızda bulundurmanızda fayda var.
Check-in sırasında cüzi bir ücretle mümkünse kendi koltuğunuzu seçme yoluna gidebilirsiniz. Çoğunlukla pencere kenarları ya da koridor yanındaki koltuklar tercih edilir. İki yolcu arasında ortada oturmak özellikle uykuya geçmek istediğinizde biraz zorlu olabilir.
Öte yandan özellikle çocukla seyahat edenler ya da uzun boylu yolcular acil çıkış kapılarını ya da uçağın ilk sıralarını tercih ederek ekstra bacak mesafesi kazanabilirler.
Sürekli ve düzenli ilaç kullanmanızı gerektiren bir kronik hastalığınız bulunuyorsa mutlaka doktor onaylı rapor ya da reçetenizle ilaçlarınızı yanınızda bulundurun.