Uzun Mesafe Uçuşlarda Rahat Etme İpuçları

İşte Enuygun uçak bileti uzmanlarından, uçuş keyfinizin olumsuz etkilenmesini önleyip seyahat kalitenizi artıracak birkaç ipucu.

Rahat ve uygun kıyafet seçin:

Her ne kadar seyahat ettiğiniz mevsime ve hatta o günkü hava durumuna bağlı olarak şekillenecek olsa da yolculuğa çıkacağınız giysileri doğru tercih etmeniz önemli. Uçaklarda havalandırma ve klima sistemleri uçuş boyunca serin bir atmosfer yaratabiliyor.

Buna uygun olarak özellikle de çocuklu bir yolcuysanız hem kendiniz hem de çocuğunuz için kolay giyilip çıkarılabilen kat kat giysiler tercih edin. Kısa ya da uzun kollu bluz üzerine hırka giymek uygun bir örnek olabilir.

Ayaklarınızın rahatlığını ihmal etmeyin:

Hem uçak içerisinde hem de öncesi ve sonrası havaalanı ulaşım, valiz teslim alma gibi süreçlerde hızlı hareket edip zamanla yarışmanız gerekebilir. Bu sebeple rahat, mümkünse tabanı destekleyen ortopedik spor ayakkabılara yönelin.

Uçuş süresince dinlenip uyuyabilmeyi mümkün kılın:

Uzun mesafeli uçuşlarda yorgun düşüp uykuya dalabilirsiniz. Öte yandan zaman geçirmek için de iyi bir alternatif olabileceği için konforlu bir uyku eşlikçisi olarak boyun yastığınızı, kulak tıkacınızı ve ince polar örtünüzü de yanınızda bulundurmanızda fayda var.

Mümkünse koltuğunuzu kendi tercihlerinizle kişiselleştirin:

Check-in sırasında cüzi bir ücretle mümkünse kendi koltuğunuzu seçme yoluna gidebilirsiniz. Çoğunlukla pencere kenarları ya da koridor yanındaki koltuklar tercih edilir. İki yolcu arasında ortada oturmak özellikle uykuya geçmek istediğinizde biraz zorlu olabilir.

Öte yandan özellikle çocukla seyahat edenler ya da uzun boylu yolcular acil çıkış kapılarını ya da uçağın ilk sıralarını tercih ederek ekstra bacak mesafesi kazanabilirler.

Uçuş süresince keyifli vakit geçirebileceğiniz hobilerinizden yararlanın:

Sevdiğiniz bir kitabı ya da e-kitabı yanınıza alabilirsiniz.

Çevrimiçi platformlarda indirme özelliği ile internetiniz kapalı, uçuş modundayken film-dizi izleyebilirsiniz.

Yanınıza biri ile yolculuk ediyorsanız cep-boy oyunlar alabilirsiniz.

Bulmaca çözebilirsiniz.

Müzik dinleyebilir, meditasyon yapabilirsiniz.

Kronik rahatsızlığınız varsa tedbirli olun:

Sürekli ve düzenli ilaç kullanmanızı gerektiren bir kronik hastalığınız bulunuyorsa mutlaka doktor onaylı rapor ya da reçetenizle ilaçlarınızı yanınızda bulundurun.

Çocuğunuzun konforu ve mutluluğunu öncelik haline getirin:

Çocuğunuz belirli bir yaş altında ve anne sütü içiyorsa emzirirken rahat edebilmek adına emzirme önlüğü alabilirsiniz.

Yanınızda yedek kıyafet bulundurun.

Mama içen bir bebeğiniz varsa uça içine bebeğinizin yol boyunca ihtiyaç duyacağı miktarda mama alabilirsiniz.

Çocuğunuzun sevdiği oyuncakları, kitapları yanınıza alın.

Ekran süresi kısıtlı değilse çocuğunuzun sevdiği çizgi filmleri indirip uçak modunda da izletebilirsiniz.

Daha küçük bebek ve çocuklar için cam kenarında oturuyorsanız cama yapıştırılabilen oyuncaklarla vakit geçirebilirsiniz.

Bezlenen bir bebeğiniz varsa ek bez, ıslak mendil ve pişik kremlerini seyahat boy olarak taşıyın.





