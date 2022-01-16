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Uzun süredir gündemdeydi! Apple'ın VR/AR başlığından kötü haber

16.01.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji devi Apple'ın uzun süredir AR/VR (artırılmış gerçeklik/sanal gerçeklik) başlığı üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Başlığın haziran ayında düzenlenecek WWDC 2022'de ise tanıtılması bekleniyordu. Ancak dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yeni bir iddiaya göre, bir takım sorunlar yaşayan Apple'ın VR/AR başlığı 2023'e kadar ertelenebilir.

Uzun süredir gündemdeydi! Apple'ın VR/AR başlığından kötü haber

Apple'ın, VR/AR başlık üreteceğine dair söylentilerin ortaya çıkması bizlere teknoloji devinin sanal gerçeklik konusuna sıcak bakıyor olabileceğini gösterdi. Yıllardır dile getirilen "Apple VR/AR başlık üretecek" gibi söylentilerin bu yıl ise gerçeğe dönüşmesi bekleniyordu. Birçok kaynakta, Apple'ın ilk karma gerçeklik başlığının 2022'de piyasaya sürüleceği iddiası yer aldı. Her ne kadar yaygın bir şekilde cihazın 2022'de piyasaya sürüleceği öne sürülse de, son olarak bir erteleme olabileceği bildirildi.

APPLE'IN İLK VR/AR BAŞLIĞI ERTELENME İHTİMALİ İLE KARŞI KARŞIYA

Bloomberg'e göre; Apple'ın karma gerçeklik başlığı bir takım geliştirme sorunları yaşıyor. Bu yüzden, cihazın 2023'e kadar satışa sunulmayabileceği ifade edildi. Haberde, aşırı ısınma, kameralar ve yazılımla ilgili sorunlardan bahsedilirken, Apple'ın istediği asıl plana da vurgu yapıldı. Buna bağlı olarak, Apple'ın aslında cihazı 2021'de duyurmak ve 2022'de satışa sunmak istediği belirtildi.

Apple

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ÖZELLİKLERİ VE FİYATI NASIL OLACAK?

Apple'ın ilk VR/AR başlığının fiyatının 2.000 doların üzerinde bir fiyata sahip olmasının beklendiği ifade edilirken, iki işlemciye sahip olacağı ve en az bir işlemcinin şirketin yeni nesil MacBook Pro modellerinde bulunan yeni M1 Pro çipiyle eşit olacağı da iddia edildi.

Önceki raporlarda, başlığın iki adet 4K mikro OLED ekrana ve 3D sensörlere sahip olacağı öne sürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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