Uzun yaşamın anahtarı! Bu yaşlanma karşıtı gıdalar ömrünüze ömür katıyor

Uzun ve sağlıklı bir yaşamı garanti edebilecek tek bir yiyecek olmasa da Dr. Michael Mosley, bir besin grubunun uzun yaşam için etkili sonuçlar sağlayabileceğini paylaştı. Dr. Mosley, yaşlanma sürecini yavaşlatmanın ve hatta tersine çevirmenin yollarını araştıran dünyanın önde gelen bilim adamlarından bazılarıyla konuştu. Bu araştırmalar sonucunda genetiğin yaşlanmada nispeten küçük bir rol oynadığı ve yaşam tarzının çok daha önemli olduğu sonucuna vardı.

İYİ YAŞLANMAK İÇİN SAĞLIKLI BESLENMEK ÇOK ÖNEMLİ

Uzman, iyi yaşlanmak ve ortalama ömrün çok ötesinde hayatta kalmak istiyorsanız, sağlıklı bir mikrobiyom için yemek yemenin çok önemli olduğunu buldu. Bağırsak mikrobiyomunuz, bakteriler, virüsler, mantarlar ve diğer küçük organizmalar dahil olmak üzere bağırsaklarınızdaki mikroplardan gelen tüm genetik materyalin toplanmasını tanımlar.

FARKLI RENKTE MEYVE VE SEBZELERİ TÜKETİN

Önceki kanıtlar, güçlü bir bağışıklık sisteminden daha düşük iltihaplanma seviyelerine kadar sağlıklı bir bağırsakla daha da fazla fayda arasında bağlantı kuruyor. Dr. Mosley, "Yaşlanma karşıtı" gıdalarla mikrobiyomunuzu güçlendirmek için büyük ölçüde bitki bazlı, lif bakımından zengin, birçok "farklı renkte meyve ve sebze" içeren bir diyet yemenizi tavsiye etti.

BU GIDALAR İYİ BAKTERİLER İÇERİYOR

Bakterioidetler ve diğer "iyi" bakteriler söz konusu olduğunda, doktor günlük olarak lahana turşusu, kefir ve kimchi gibi fermente gıdalar yemeyi tavsiye etti. Öte yandan, şeker açısından zengin yiyecekler, yaşlanma ve bağırsak sağlığınız üzerinde tam tersi bir etkiye sahip olma eğilimindedir.

DAHA SAĞLIKLI YAŞAYANLAR KİŞİLER BU BAKTERİLERE SAHİP

Çin'deki Guangxi Bilimler Akademisi'nden araştırmacılar, yaşları 20 ile 100 arasında değişen 1.575 kişinin mikrobiyomlarını karşılaştırdı. Dr. Mosley, bulguların en sağlıklı asırlık insanların bacteroidet adı verilen bir bakteri türüne özellikle yüksek düzeyde sahip olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı.

"Bu böcek daha önce zayıflıkla ilişkilendirilmişti ve fazla kilolu insanların bağırsaklarında çok daha küçük miktarlarda bulunuyordu. Bacteroidetes, tükettiğimiz yağı emmede diğer bağırsak bakterilerine göre daha az iyi görünüyor, bu nedenle daha fazlasına sahip olan insanlar vücutlarından daha fazla kalori atma eğilimindedir."

