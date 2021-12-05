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  4. Vahşetin böylesi! Eski sevgilisini ve ailesini diri diri yakmak istedi

Vahşetin böylesi! Eski sevgilisini ve ailesini diri diri yakmak istedi

05.12.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da ailesiyle birlikte diri diri yanmasını istediği eski kız arkadaşının evini kundaklayan şahsın cezası belli oldu. Evi ateşe vererek olay yerinden kaçtıktan sonra polisler tarafından yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşananlar esnasında evde uyuyan ÇÇ., teyze ve 11 yaşındaki oğlu, camdan atlayarak canlarını zor kurtardı.

Vahşetin böylesi! Eski sevgilisini ve ailesini diri diri yakmak istedi

Olay, dün merkez Sürsürü Mahallesi Hilal Sokak'ta bulunan 2 katlı evin son katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski sevgili M.B., Ç.Ç.'nin bulunduğu daireyi kapı aralığından benzin dökerek ateşe verdi. Şahıs olay yerinden kaçarken, ev ise alevlere teslim oldu.

BALKONDAN ATLAYARAK CANLARINI KURTARDILAR

Yangının çıktığı esnada uyuyan Ç.Ç., 11 yaşındaki oğlu ve teyzesi, dumanları fark etmelerinin ardından balkondan atlayarak canlarını kurtardı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu söndürürken, dumandan etkilenen aile ise ambulansta tedavi edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay yerinden kaçan şüpheli M.B., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kapsamlı çalışma ile yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli M.B., bugün adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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