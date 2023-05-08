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Vahşette yeni gelişme! 2 aylık bebeğini 6. kattan atarak öldüren anne tutuklandı

08.05.2023 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta 2 aylık bebeğini apartmanın 6'ncı katından beton zemine atarak öldüren kadın tutuklandı.

Vahşette yeni gelişme! 2 aylık bebeğini 6. kattan atarak öldüren anne tutuklandı

Ünalan Mahallesi'nde 3 Mayıs'taki olayın ardından kendisine zarar verdiği gerekçesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan D.A. (24) bugün taburcu edildi.

ANNE, TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen D.A, tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Ünalan Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6. katındaki balkondan beton zemine 2 aylık erkek bebek atılmış, bebeği attığı öne sürülen çocuğun annesi D.A, gözaltına alınmıştı. Kadının 2 ay kadar önce evlilik dışı çocuk dünyaya getirdiği ve psikolojik problemlerinin olduğunu ileri sürülmüştü. (AA)

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