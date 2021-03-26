Vaka artışıyla ilgili Prof. Dr. Altun'dan korkutan açıklama: Hızla üçüncü dalgaya doğru gidiyoruz

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs haritasında 'çok yüksek risk' grubunda 'kırmızı' renkle gösterilen Edirne'de, vaka sayısı artmaya devam ediyor. Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, kontrollü normalleşme sürecine geçilen 1 Mart tarihinden bu yana kırmızı renkli illerin 2 kattan fazla arttığını belirterek, "Grafik son iki haftada daha yatay seyrediyor ama yatay seyretmesi olgu sayılarının azaldığı anlamına gelmiyor, olgu sayıları halen artıyor. Edirne yüzde 107 iken komşu iller Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli'nin renklerinin turuncu olduğunu, çok kısa zamanda renklerinin değişip, oranlarının artacağını beklediğimizi söylemiştik, süreç bizi yanıltmadı" diye konuştu.

'TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK ŞART'

Prof. Dr. Altun, toplumsal bağışıklığın önemli olduğunu ifade ederek, "Virüsün insandan insana bulaşmasının durması, yani salgının bitmesi için toplumun virüse karşı belli oranda bağışıklık kazanması gerekir. Bu oran her salgın için farklıdır. Koronavirüs salgını için yüzde 70 toplumsal bağışıklık gerekiyor, durması için. Toplumsal bağışıklığın gelişmesinin iki yolu vardır. Birincisi toplumun etkene karşı bağışıklık kazanacak kadar etkenle enfekte olması yani hastalanması gerekir. İkincisi de aşılanma yolu. Toplumsal bağışıklık için olsa bile hastalığın yayılması istenmez, zira faturası çok ağırdır. Dolayısıyla salgını durdurmanın tek yolu, bilim insanlarının önerdiği toplumsal ve bireysel önlemlerin uygulanmasına devam edilmesi koşuluyla, en kısa süreçte insanlarımızın aşılanmasıdır" dedi.