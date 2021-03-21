Vaka haritasındaki en kırmızı nokta! Samsun Valisi'nden dikkat çeken açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından illere göre haftalık vaka sayılarının olduğu harita açıklandı. Haritada Samsun'daki artış göze çarptı. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da sosyal medya hesabından Samsunlulara seslendi. İşte Vali Dağlı'nın o açıklamaları:

"Kıymetli hemşehrilerim koronavirüsün, mutasyona uğramasının da etkisiyle yayılım hızının arttığı bu süreçte tedbir ve kurallar konusunda her zamankinden çok daha dikkatli olmamız gerektiği ortadadır.

"ZORUNLU DEĞİLSEK DIŞARI ÇIKMAYALIM"

Bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayan ve 22 Mart 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması süresince zorunlu değilsek dışarı çıkmayalım,çıkmamız gerekiyorsa ihtiyaçlarımızı en kısa sürede gidererek evimize dönelim.

Bazı konularda sağlanan muafiyetlerin suistimal edilmesi anlamına gelecek davranışlardan uzak duralım.

"HERKESİN POLİSİ KENDİ VİCDANIDIR"

Kısıtlamadan muaf olanların, muafiyet sebebinin zaman ve güzergâh açısından uyumluluk gösterip göstermediği kontrol noktalarımızda elbette titizlikle ve tavizsiz bir şekilde denetlenecektir, ama siz yine de 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır' sözünün bilinciyle hareket edin."

Kıymetli hemşehrilerim;



Koronavirüsün, mutasyona uğramasının da etkisiyle yayılım hızının arttığı bu süreçte tedbir ve kurallar konusunda her zamankinden çok daha dikkatli olmamız gerektiği ortadadır.



Bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayan ve 22 Mart 2021 Pazartesi günü saat — Doç. Dr. Zülkif Dağlı (@zulkifdagli) March 20, 2021



