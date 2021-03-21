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  4. Vaka haritasındaki en kırmızı nokta! Samsun Valisi'nden dikkat çeken açıklama

Vaka haritasındaki en kırmızı nokta! Samsun Valisi'nden dikkat çeken açıklama

21.03.2021 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının olduğu haritayı açıkladı. Haritada Samsun her 100 bin kişide 508,97 vaka sayısı ile birinci sırada yer aldı. Bakan Koca'nın açıklaması sonrası Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Vaka haritasındaki en kırmızı nokta! Samsun Valisi'nden dikkat çeken açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından illere göre haftalık vaka sayılarının olduğu harita açıklandı. Haritada Samsun'daki artış göze çarptı. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da sosyal medya hesabından Samsunlulara seslendi. İşte Vali Dağlı'nın o açıklamaları:

"Kıymetli hemşehrilerim koronavirüsün, mutasyona uğramasının da etkisiyle yayılım hızının arttığı bu süreçte tedbir ve kurallar konusunda her zamankinden çok daha dikkatli olmamız gerektiği ortadadır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladıSağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

"ZORUNLU DEĞİLSEK DIŞARI ÇIKMAYALIM"

Bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayan ve 22 Mart 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması süresince zorunlu değilsek dışarı çıkmayalım,çıkmamız gerekiyorsa ihtiyaçlarımızı en kısa sürede gidererek evimize dönelim.

Bazı konularda sağlanan muafiyetlerin suistimal edilmesi anlamına gelecek davranışlardan uzak duralım.

"HERKESİN POLİSİ KENDİ VİCDANIDIR"

Kısıtlamadan muaf olanların, muafiyet sebebinin zaman ve güzergâh açısından uyumluluk gösterip göstermediği kontrol noktalarımızda elbette titizlikle ve tavizsiz bir şekilde denetlenecektir, ama siz yine de 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır' sözünün bilinciyle hareket edin."


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Samsun

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