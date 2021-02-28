HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vaka sayısı azalan illerden Van'da normalleşme beklentisi

Vaka sayısı azalan illerden Van'da normalleşme beklentisi

28.02.2021 08:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Vaka sayısı azalan illerden Van'da normalleşme beklentisi

Sağlık Bakanlığı tarafından il bazında açıklanan haftalık koronavirüs tablosuna göre, vaka sayısı düşen kentlerden Van'da, 'normalleşme' beklentisi arttı. Erciş ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan sahil yolundaki bazı lokanta ve kafelerin işletmecileri, temizlik yapıp, masa ve sandalyeleri sosyal mesafe düzenine göre ayarlamaya başladı.

Türkiye genelinde yaklaşık 3 aydır uygulanan sokak kısıtlamaları ve diğer koronavirüs tedbirleri, Van'ın vaka sayılarında düşüş sağladı. Bu düşüşle birlikte vaka yoğunluk haritası kırmızıdan yeşile dönerken kent, vaka sayısı bakımından da en iyi iller arasına girdi. Mart ayından itibaren vaka sayısı az olan kentlerde kademeli normalleşme sürecinin başlayacağının ifade edilmesi ise heyecana neden oldu. Van'a yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Erciş ilçesinde bazı esnaf şimdiden temizlik yapıp, hazırlıklarını yoğunlaştırdı.

Erciş'te 5 yıldır kafe ve lokanta işletmeciliği yapan 2 çocuk babası Önder Keserci (35), yaşanan gelişmelerin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. İş yerini açmak için gün saydığını belirten Keserci, "Covid-19 nedeniyle uzun zamandır iş yerlerimiz kapalı. Tabi bu sıkıntının bitmesi için hepimiz elimizden gelen her şeyi en iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Yaşanan süreci de esnaflar olarak yakından takip ediyoruz. Atılan normalleşme adımları ile birlikte biz de kafe ve lokantamızda hazırlıklarımızı yapmaya başladık. İl ve ilçemizde vaka sayılarının çok düşük olduğunu düşünerek Van ilimiz ve çevre ilçelerde 1 Mart sonrası normalleşme olmasını bekliyoruz. Allah bu beladan ülkemizi ve dünyayı kurtarsın" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Safranbolu’da 2 bin 500 yıllık gizli geçit keşfedildiSafranbolu’da 2 bin 500 yıllık gizli geçit keşfedildi
Korku dolu gözlerle izledilerKorku dolu gözlerle izlediler
Pegasus çağrı merkezine nasıl ulaşılır?Pegasus çağrı merkezine nasıl ulaşılır?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

En Çok Okunan Haberler

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Biden'ın kararına çok sert eleştiri: Felaket olacak

Biden'ın kararına çok sert eleştiri: Felaket olacak

Liselerde yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren yapılacak

Liselerde yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren yapılacak

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

İç çamaşırlı paylaşımıyla nabızları yükseltti

İç çamaşırlı paylaşımıyla nabızları yükseltti

22.57'de gece gündüze döndü! Düşen meteor böyle görüntülendi

22.57'de gece gündüze döndü! Düşen meteor böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

Diğer Haberler

Gökçeada'da kayıp İlçe Jandarma Komutanı Bulut, ölü olarak bulundu

Kayıp ilçe jandarma komutanı ölü bulundu

Son Dakika: Meteoroloji'den birçok il için yağmur ve kar uyarısı (28 Şubat Pazar hava durumu)

Birçok il için yağmur ve kar uyarısı

Beyoğlu'nda korkutan yangın: Alevlerin arasından komşuları kurtardı

Korku dolu gözlerle izlediler

Günlerdir haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Cesedi bulunduğunda belediye başkanı da oradaydı

Denizli'de korkunç olay! Cesedi yol ortasında bulundu

Denizli'de korkunç olay! Cesedi yol ortasında bulundu

Google'dan Kuzgun Acar'ın 93. yaş gününe özel doodle

Google Kuzgun Acar'ı unutmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.