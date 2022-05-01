Vali, "Hep bugünü bekledik" diyerek duyurdu: Osmaniye'de vaka sayısı sıfırlandı!

Koronavirüs (Covid-19) vakaları ve vefat sayıları günden güne azalırken, Osmaniye'de vaka sayısı sıfırlandı. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz sosyal medya hesabından açıklama yaparak, kentteki vaka sayısının sıfırlandığını duyurdu.

"TEBRİKLER OSMANİYEM"

Vali Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün koronavirüs vakamız 'sıfır'. Tebrikler Osmaniyem. Hep bugünü bekledik. O gün bugünmüş. Mücadele veren herkesi yürekten kutluyorum" dedi.

İKİ DOZ AŞI YAPTIRMA ORANI EN YÜKSEK İL

Sağlık Bakanlığı'nın tablosuna göre; Osmaniye, yüzde 89,4 oran ile Türkiye'de 18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu il. Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir ve Manisa illeri takip etti. (DHA)

