Valorant FPS gösterme nasıl yapılır? Valorant’ta ping ve FPS’ye nasıl bakılır?

Valorant’ta kullanıcılar oyunu daha profesyonel oynayabilmek için FPS ve ping değerlerini görmek isteyebilir. Valorant’ta FPS’ye bakma ve ping değerlerini öğrenme işlemi oldukça kolay bir işlemdir. Bu değerleri oyun içerisinde yer alan ayarlar bölümünden görüntüleyebilmeniz ve düzenleyebilmeniz mümkündür.
Ping, Valorant tarzındaki tüm oyunlar için büyük önem taşımaktadır. Bu değer düşük olduğunda internet hızı da artmaktadır. Oyun içerisinde bu değeri görebilmeniz için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.
Yukarıdaki adımları uygulayarak oyun esnasında ping değerini görebilirsiniz. Bu ayarları oyun esnasında veya oyuna girmeden de yapabilmeniz mümkündür.
Kullanıcılar için oyunda olması gereken en önemli özellikler arasında görüntü, hız ve ses yer almaktadır. Saniyelik görüntü sayısı anlamını taşıyan FPS, oyunun daha iyi oynanması açısından önemlidir. Oyun içerisinde bu değeri görmek isteyen kullanıcılar, aşağıdaki basit adımları uygulayabilir.
Oyun esnasında FPS değerinde değişiklikler olabilmektedir. Valorant FPS sabitleme işlemi yaparak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Ekran kartınız AMD ise hiçbir işlem yapmanıza gerek yoktur. Kullanıcılar istedikleri FPS değerini girebilirler. Ancak ekran kartınız NVIDIA ise GeForce Experience uygulamasından optimize etmeniz gerekir. Optimize ettikten sonra sabitleme işlemini kolay bir şekilde yapabilirsiniz.
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