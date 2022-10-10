Valorant FPS gösterme nasıl yapılır? Valorant’ta ping ve FPS’ye nasıl bakılır?

Valorant’ta kullanıcılar oyunu daha profesyonel oynayabilmek için FPS ve ping değerlerini görmek isteyebilir. Valorant’ta FPS’ye bakma ve ping değerlerini öğrenme işlemi oldukça kolay bir işlemdir. Bu değerleri oyun içerisinde yer alan ayarlar bölümünden görüntüleyebilmeniz ve düzenleyebilmeniz mümkündür.

Valorant ping gösterme

Ping, Valorant tarzındaki tüm oyunlar için büyük önem taşımaktadır. Bu değer düşük olduğunda internet hızı da artmaktadır. Oyun içerisinde bu değeri görebilmeniz için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

Öncelikli olarak oyunu açınız. Sonrasında kullanıcı adınız ve Riot şifreniz ile birlikte oyuna giriş yapınız.

Ardından ana menüye tıklayınız. Bu menüde “oyun ayarları” kısmına giriş yapınız.

Karşınıza açılan ekranda “video” sekmesini bulunuz ve üzerine tıklayınız.

Video sekmesinin hemen altında “nitelikler” bölümü yer almaktadır. Nitelikler bölümüne giriş yapınız.

Bu bölümün en alt kısmında “ağ gidiş geliş süresi” değeri bulunmaktadır. Bu değeri “sadece metin” olarak işaretleyiniz.

Yukarıdaki adımları uygulayarak oyun esnasında ping değerini görebilirsiniz. Bu ayarları oyun esnasında veya oyuna girmeden de yapabilmeniz mümkündür.

Valorant FPS gösterme

Kullanıcılar için oyunda olması gereken en önemli özellikler arasında görüntü, hız ve ses yer almaktadır. Saniyelik görüntü sayısı anlamını taşıyan FPS, oyunun daha iyi oynanması açısından önemlidir. Oyun içerisinde bu değeri görmek isteyen kullanıcılar, aşağıdaki basit adımları uygulayabilir.

Valorant oyununa kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yapınız.

Ana menüde sağ üst kısımda “tekerlek” simgesi bulunur. Bu simgeye tıklayarak, “ayarlar” bölümüne geliniz.

Ardından “video” kısmına tıklayınız. Karşınıza açılan menüde “nitelikler” kısmına giriş yapınız.

Sonrasında karşınıza bir ekran açılacaktır. Bu ekranın en üst satırında “istemci FPS” değeri yazılıdır. Bu değeri “sadece metin” olarak işaretleyerek, FPS göstergesini açmış olacaksınız.

Oyun esnasında FPS değerinde değişiklikler olabilmektedir. Valorant FPS sabitleme işlemi yaparak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Ekran kartınız AMD ise hiçbir işlem yapmanıza gerek yoktur. Kullanıcılar istedikleri FPS değerini girebilirler. Ancak ekran kartınız NVIDIA ise GeForce Experience uygulamasından optimize etmeniz gerekir. Optimize ettikten sonra sabitleme işlemini kolay bir şekilde yapabilirsiniz.



