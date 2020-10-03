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Van Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya koronavirüse yenik düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 19:44 | Son Güncelleme

Van'da görev yapan Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya (54), yaklaşık 20 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde yaşamını yitirdi. Hayvanseverliği ile tanınan Kaya'nın cenazesi, Van Adliyesi'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Bursa'ya gönderildi.

Van Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya koronavirüse yenik düştü

Bursa Adliyesi'nden 3 yıl önce Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan evli ve 1 çocuk babası Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, yaklaşık 20 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde bugün, hayatını kaybetti. Kaya'nın acı haberi, Van Adliyesini yasa boğdu. Kaya için bugün Van Adliyesi önünde tören düzenlendi.

Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin bilmez, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Erhan Çavuşoğlu, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Mustafa Dede, Van Baro Başkanı Zülküf Uçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, hakim savcılar ve adalet personeli katıldı.

BAŞSAVCI DÖNMEZ: ACIMIZ ÇOK BÜYÜK

Törende konuşan Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, "Van Cumhuriyet Savcımız Özgür Katip Kaya'nın kaybı sebebiyle acımız çok fazla. Çok üzgünüz. Kendisi her zaman yardımsever çalışkan, başarılı özverili kişiliğiyle tanıdık. Söyleyecek söz bulmakta güçlük çekiyorum. Savcımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Özgeçmişinin okunmasının ardından Özgür Katip Kaya'nın cenazesi, yapılan dualarla son yolculuğuna uğurlanmak üzere Bursa'ya gönderildi.

HAYVANSEVERLİĞİ İLE TANINIYORDU

Hayvanseverliği ile bilinen Kaya, sürekli sosyal medya hesabından beslediği sokak hayvanlarını paylaşıp, ayrıca hayvanlara eziyet edip öldürenlere hapis cezası getirilmeli diye açıklama yapmıştı. Kaya, "Bu eylemler, kabahat değil, suç olarak kabul edilmeli ve bu eylemleri gerçekleştirenlere hapis cezası verilmeli. Verilen hapis cezaları da paraya çevrilmemeli ve ertelenmemeli" demişti.

Cumhuriyet Savcısı Kaya, aynı zamanda hayvanlara yönelik artan şiddetin önlenebilmesi için, hayvan sevgisinin okullarda ders olarak okutulması yönünde de çağrı yapmıştı. (DHA)

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