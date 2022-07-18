Van'da akıllara durgunluk veren olay! İğne yutma şikayetiyle gitti, doktor bile inanamadı

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne iğne yutma şikayetiyle gelen hastanın ameliyatını gerçekleştirilen Op. Dr. Yusuf Tekeş, yaşadığı şokun boyutunu "Açıkçası ben de başta inanmadım" sözleriyle dile getirdi. Türkeş, hastanın midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

RÖNTGENDE ORTAYA ÇIKTI: MEYVE BIÇAĞI, TIRNAK MAKASI, ANAHTAR...

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, iğne yutmaya bağlı karnındaki ağrı nedeniyle yakınları tarafından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Acil servisteki kontrollerin ardından röntgen filmi çekilen hastanın midesinde yabancı cisim olduğu belirlendi.

Genel cerrahi servisinde ameliyata alınan kadının midesinden, tırnak makası, çakı, meyve bıçağı, cımbız, çivi, iğne, vida ve anahtar gibi 158 cisim çıkarıldı.

Yaklaşık 2,5 saat süren ameliyatın ardından servise alınan hasta, tedavi süreci sonrası taburcu edildi.

"AMELİYATTA BİZİ ŞOK EDEN MANZARAYLA KARŞILAŞTIK"

Ameliyatı yapan genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Yusuf Tekeş, psikolojik sorunları olan hastanın iğne yutma şikayetiyle hastaneye getirildiğini söyledi.

Yaptıkları kontrollerde hastanın midesinde topaklaşmış halde yabancı cisimler gördüklerini anlatan Tekeş, "Açıkçası ben de başta inanmadım. Endoskopiyle çıkarmayı düşündük fakat iğne büyük olduğu için ameliyata aldık. Ameliyatta bizi şok eden manzarayla karşılaştık. Çeşitli büyüklükte 158 yabancı cisim vardı. Hepsini çıkardık. Hastamızın durumu iyi." diye konuştu.

(AA)

