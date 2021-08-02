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Van'da sel! Yol trafiğe kapandı, onlarca araç mahsur kaldı

02.08.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Başkale ilçesinde yaklaşık 15 dakika süren yağmurun ardından oluşan sel ve heyelan nedeniyle Van-Hakkari kara yolu ulaşıma kapanırken Başkale ilçe merkezi ile Ortanca Mahallesi su altında kaldı. Onlarca araç mahsur kalırken, ekipler çalışma başlattı.

Van ve çevresinde 3 gündür etkili olan yağmur, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Başkale'nin Esenyamaç Mahallesi'nde 11 evin yıkılmasına neden olan sel bugün de Başkale ilçe merkezi ile ilçenin Ortanca Mahallesi ve Van-Hakkari kara yolu üzerinde bulunan Örmetaş Mahallesi yakınlarında etkili oldu.

ONLARCA ARAÇ MAHSUR KALDI

Sağanak ardından tepelerden akıp gelen sel suları ve oluşan heyelan karayolunu 150'nci kilometrede ulaşıma kapattı. Onlarca araç yolda mahsur kalırken, olayın haber verilmesi üzerine bölgeye belediye, AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Başkale ilçe merkezi ve Ortanca mahallesi ise çamur ve sel suları altında kaldı. Van Hakkari kara yolunun ulaşıma açılması için ise başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

araba

Can kaybının olmadığı selde, kara yollarının yanı sıra tarım alanları da zarar gördü.

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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ise selden zarar gören Van'ın Çaldıran, Özalp ve Başkale ilçelerinde yetkililerle görüşüp incelemelerde bulundu.

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(DHA)

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sel Hakkari Van
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