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Van'da 119 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 10:52 | Son Güncelleme

Van'da 119 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Başkale, Erciş, Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 119 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma ve Hudut Piyade Karakol Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Alparslan Hudut Piyade Karakol Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ilçesine bağlı Sarıçimen Mahallesi'nde İran sınırından yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan 50 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, İlçe Merkez Jandarma Karakoluna teslim edildi.

Çaldıran'da 18, Erciş'te 14, Muradiye'de 18 ve Başkale'de 19 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Başkale Çaldıran düzensiz göçmen Erciş Muradiye Van

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