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Van'da iki aile arasındaki taşlı sopalı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 13:44 | Son Güncelleme

Erciş ilçesinde, 16 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde, muhtarlık seçimi nedeniyle aralarında daha önce husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin yakalanan 6 zanlı tutuklandı.

Muhtarlık seçimlerinde aralarında yaşanan kavga nedeniyle haklarında dava açılan iki ailenin mensuplarının, 16 Ekim'de, adliye binası çıkışında, 16 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavgasına karıştığı tespit edilen S.A, M.N.A, M.A, C.A, A.A. ve M.S.D, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardında adliyeye çıkarılan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Erciş kavga tutuklama Van

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