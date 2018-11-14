Van'da kaçakçılıkla mücadele

Van'ın İpekyolu ilçesinde 2 iş yerinde yapılan aramada silah ve mühimmat bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle uğraşanlara yönelik çalışmalar sürüyor.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şerefiye Mahallesi'nde 2 iş yerine operasyon düzenledi.
Aramada 5 ruhsatsız tabanca, otomatik tüfek, 2 tüfek namlusu, 301 fişek, 175 havai fişek, 3 bin torpil, 2 pala (kesici alet), kama ve 240 paket kaçak sigara ele geçirildi.
S.A, Z.N, M.K. ve O.D. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.
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