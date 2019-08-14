Van'da trafik kazası: 6 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

İlçenin Uncular Mahallesi'nde Hüseyin Aydın yönetimindeki 17 AAR 948 plakalı hafif ticari araç, İlyas Aksoy yönetimindeki 65 EP 210 plakalı ambulansla çarpıştı.

Kazada, sağlık ekibinden Yasemin Keleş, Oğuz Bülbül ve İlyas Aksoy ile diğer araçta bulunan Kamuran Aydın, Hasan Aydın ve Zeynep Aydın yaralandı.

Erciş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

