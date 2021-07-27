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Varis tedavi edildikten sonra tekrarlar mı?

27.07.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Varis tedavisi bazen varis çorabı kullanımı bazen ilaç bazense ameliyatla gerçekleştirilebilir. Varis tedavisinde travmalara maruz kalınması ve genetik yatkınlığa bağlı olarak varisler tekrar edebilir. Konu ile ilgili bilgi veren Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sinem Yiğit Uğur, varis tedavisi sonrası yaşanan tekrarların farklı damarlarda meydana geleceğine dikkat çekti.

Varis probleminde en çok sorulan sorulardan biri de “Varis tedavi edildikten sonra tekrarlar mı?” oluyor.

AYNI DAMARLARDA GENİŞLEME OLMAZ

Varisli damarın kapatılmasından sonra aynı damarda herhangi bir genişleme olmaz ancak varislerin başlangıç noktası k-olan kasık damarlarından diğer bir toplardamarda genişleme olabilir.

GENETİK FAKTÖRLERE BAĞLI OLARAK GELİŞİYOR

Ayakta çalışmamıza ve aynı genetik faktörlerin etkilemesine bağlı olarak damar genişlemesi olabilmektedir. Bu durum kişinin mesleğine bağlı travmalara maruz kalması ve genetik yatkınlığının devam etmesi ile ilişkilidir.

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