Varis probleminde en çok sorulan sorulardan biri de “Varis tedavi edildikten sonra tekrarlar mı?” oluyor.
Varisli damarın kapatılmasından sonra aynı damarda herhangi bir genişleme olmaz ancak varislerin başlangıç noktası k-olan kasık damarlarından diğer bir toplardamarda genişleme olabilir.
Ayakta çalışmamıza ve aynı genetik faktörlerin etkilemesine bağlı olarak damar genişlemesi olabilmektedir. Bu durum kişinin mesleğine bağlı travmalara maruz kalması ve genetik yatkınlığının devam etmesi ile ilişkilidir.
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