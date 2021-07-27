Varis probleminde en çok sorulan sorulardan biri de “Varis tedavi edildikten sonra tekrarlar mı?” oluyor.

AYNI DAMARLARDA GENİŞLEME OLMAZ

Varisli damarın kapatılmasından sonra aynı damarda herhangi bir genişleme olmaz ancak varislerin başlangıç noktası k-olan kasık damarlarından diğer bir toplardamarda genişleme olabilir.

GENETİK FAKTÖRLERE BAĞLI OLARAK GELİŞİYOR

Ayakta çalışmamıza ve aynı genetik faktörlerin etkilemesine bağlı olarak damar genişlemesi olabilmektedir. Bu durum kişinin mesleğine bağlı travmalara maruz kalması ve genetik yatkınlığının devam etmesi ile ilişkilidir.

