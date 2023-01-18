Vatandaşın 'scooter' isyanı gündem olmuştu: Kadıköy'den sonra bir belediye daha harekete geçti! Ataşehir'de de toplatma kararı alındı

Vatandaşların birçoğu tarafından dile getirilen 'scooter' isyanının ardından belediyeler birer birer adım atmaya başladı. Kadıköy Belediyesinden sonra Ataşehir Belediyesi de scooterlerı toplatma kararı aldı.

"ENGELLİ ARABASI VEYA BEBEK ARABASI GEÇEMİYOR"

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, scooterlerın toplatılacağını duyurarak şunları kaydetmişti:

"Gün geçmiyor ki bu skuterlar bir vatandaşımıza çarpıp yaralanmasına neden olmasın. Kaldırımlara yanlış park etmelerinden dolayı engelli arabası veya bebek arabası geçemiyor. Derdimiz Kadıköy’de yayaların kaldırımda rahatça yürümesini sağlayacak bütün önlemleri almak."

"KALDIRIMLAR YAYALARIN YÜRÜYEMEYECEĞİ DURUMA GELDİ"

Kadıköy'deki scooterlar toplatılırken Ataşehir Belediyesi de dün sosyal medya hesabından, yasal sayının üzerindeki scooterların cadde ve sokaklardan kaldırılacağını duyurdu.

Belediyenin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Değerli komşularımız, Elektrikli scooter sayısının kontrolsüz artışı dolayısıyla kaldırımlar yayaların yürüyemeyeceği duruma geldi. Yasal sayının üzerindeki scooterlar cadde ve sokaklardan kaldırılmadığı taktirde yarın sabah itibarıyla Zabıta Ekiplerimiz tarafından toplanacak."